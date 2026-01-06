الرئيسة فون دير لاين والرئيس كوستا يزوران لبنان في 9 كانون الثاني

ستتوجّه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبيّ، أنطونيو كوستا، إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا إلى الأردن وسوريا ولبنان، في 8 و9 كانون الثاني 2026.



وفي 9 كانون الثاني، سيلتقيان رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، في بيروت.