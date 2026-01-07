وزير العمل أمر باقفال سبعة مكاتب استقدام عاملات منزلية لمخالفتها الأنظمة

أصدر وزير العمل محمد حيدر اليوم قراراً قضى بإقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم الأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب الاستقدام .



