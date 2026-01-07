الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"

أخبار لبنان
2026-01-07 | 08:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف&quot;خرب الدنيا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة التربية ريما كرامي، والنواب: الان عون، علي حسن خليل، فراد مخزومي، جهاد الصمد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فريد البستاني، إيهاب مطر، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وليام طوق، إدكار طرابلسي، علي عسيران، أيوب حميد، أمين شري، طوني فرنجية، ميشال ضاهر، رازي الحاج، حسن عز الدين.

كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، رئيسة مجلس إدارة الكونسرفاتوار الوطني الدكتورة هبة القواس والمدير العام للآثار سركيس خوري.

وعقب الجلسة قال كنعان :" أقرّت في جلسة اليوم موازنتا التربية والثقافة. وقد لاحظنا تسديد سلفتين في وزارة التربية بقيمة 6000 مليار ليرة، منحت من الحكومة السابقة في العام 2024. وقد كان لنا كلجنة مال تحفظ على الآلية وقد وصلت السلفات في حينه الى ضعفي اعتمادات الموازنة بقيمة 84 ألف مليار. وقد رفضنا السير بالسلفات وطلبنا التدقيق بها الذي لم يحصل حتى اليوم. وقد أكدنا اليوم أن الأمر لن يمر، وأن التدقيق يجب أن يحصل، وسنكون متشددين كالعادة، مع تقديرنا للحكومة الحالية تقيدها والتزامها بعدم الخروج عن اعتمادات الموازنة بالرغم من اقرار اكثر من اعتماد إضافي خلال السنة الماضية. والتزام السلطة التنفيذية يحاسب عليه القضاء المالي والتي عليها أن تكون أصلاً حريصة على احترام القوانين، ونحن كلجنة مال نقوم بواجباتنا منذ اليوم الاول وننبّه ونتخذ التوصيات و القرارات ولو كانت صعبة".

أضاف "حصل نقاش أيضاً بالمشاريع المشتركة في العديد من المناطق. وقد طلبنا تقريراً مفصّلاً مع المعايير المعتمدة".

وتابع "عرضنا أيضاً مسائل التعليم والأساسي والثانوي والمهني. وطلبنا عدد الطلاب والأساتذة والكلفة، من المتعاقدين و الموظفين الدائمين. لأنه منذ العام صدور قانون 2017 المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف إلى حين حصوله لم يطبق ذلك حتى اليوم. ونتفاجأ بتعيينات خلافاً للأصول. وما "خرب الدنيا" التوظيف العشوائي المخالف للقانون لا الرواتب المحقّة لمن يعملون فعلياً، وما هو غير محق هو جعل القطاع العام مزرعة سائبة. لذلك، نكرر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وفقاً للقانون الصادر في العام ٢٠١٧ والذي يتضمن الطلب من شركة دولية القيام بدراسة لتقييم الحاجات وفقاً للمعايير العلمية والموضوعية ومع اعتماد المكننة لوقف أبواب الهدر وتفعيل الإدارة ".

وقال "لقد طالبت وزارة التربية بتعزيز المساهمة لصناديق الأساتذة. وهناك أولوية بالنسبة الينا بالبت بهذا الموضوع وطلبنا كتاباً رسمياً من وزارة التربية للبت به في الجلسة الأخيرة".

وأشار كنعان الى "بحث مسألة المعادلات في ظل وجود تعقيدات وعوائق، وهي مسألة ستتم معالجتها بالآلية الجديدة المعتمدة لتسهيل أمور الطلاب وسنتابعها كلجنة"، وقال "زيارة أجر الساعة لأساتذة الجامعة اللبنانية، اتخذ فيها القرار من قبل الحكومة ولم تدرج ضمن الموازنة وقيمتها 720 مليار، وسننظر بها في الجلسة الأخيرة بعد ان يصلنا كتاب رسمي من الجامعة اللبنانية ، وهي من الأمور الأساسية".

على صعيد الإيجارات التابعة للجامعة اللبنانية ، قال كنعان " اعلن رئيس الجامعة قيمة العقود لم تدرج بكاملها في الموازنة، وسننظر بهذا الموضوع حتى لا تحصل دعاوى على الجامعة اللبنانية أو يحصل تعطيل لعملية التعليم".

وأشار الى درس مسألة الايرادات وتفعيلها ناقلاً عن رئيس الجامعة اللبنانية "عدم وجود شهادات مزوّرة، بل مخالفات في أحد الفروع وهي محط متابعة من القضاء بشكل شفاف لاتخاذ القرار بشأنها".

وأوضح كنعان أنه "تم ارجاء جلسة لجنتي الأشغال والدفاع الى الثلاثاء المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء الخميس، لافتاً الى أنه اذا تم الانتهاء من الجلسات بحسب الجدول المحدد، تبقى جلسة أو جلستين للبت بالبنود المعلّقة والبت بالاحتياطي والطلبات والتقارير من مختلف الوزارات والإدارات، لأنكب كرئيس لجنة بعدها على التقرير النهائي لرفعه الى هيئة المجلس، لتمم الدعوة الى جلسة عامة مخصصة للموازنة".

أخبار لبنان

موازنتي

التربية

والثقافة

تعليق

تسديد

السلفات..كنعان:

التوظيف

المخالف"خرب

الدنيا"

LBCI التالي
لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني
وزير العمل أمر باقفال سبعة مكاتب استقدام عاملات منزلية لمخالفتها الأنظمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-11-26

كنعان: الدولة بلا حسابات وإقرار الموازنة من دونها مخالفة دستورية وتشريع للهدر

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

لجنة التربية أقرت قانون تنظيم الموازنة والأقساط في المدارس الخاصة معدلا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-19

جعجع: إذا لم نستطع تنظيم أمورنا الداخلية بأنفسنا فـ"على الدنيا السلام"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

"المالية" تُذكّر المكلفين بمهل التصريح وتسديد الرسوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:34

يروّج المخدرات في الأشرفية على متن سيارة أجرة فأوقفته الشرطة القضائية

LBCI
أخبار لبنان
10:31

قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام

LBCI
أخبار لبنان
08:55

كبارة: الكارثة تحيط بالأهالي واجرينا الاتصالات اللازمة

LBCI
اقتصاد
08:53

لقاءات جابر تمحورت حول تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات الخدماتية واحتياجات الدفاع المدني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-24

نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
منوعات
2025-10-29

"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-18

الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-05

انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:08

اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:49

بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها

LBCI
أخبار لبنان
04:35

وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا​

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
اقتصاد
02:43

المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا

LBCI
حال الطقس
02:34

تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
00:21

الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

LBCI
خبر عاجل
13:49

رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟

LBCI
خبر عاجل
04:52

الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان

LBCI
أخبار دولية
13:42

منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More