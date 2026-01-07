كبارة: الكارثة تحيط بالأهالي واجرينا الاتصالات اللازمة

أكّد النائب كريم كبارة أنّه منذ سنوات ويتابع واقع المباني المهددة في ضهر المغر.



وطالب الدولة بتحرك جِديّ وشامل "لأن المبادرة الفردية لا تكفي".



وقال: "اليوم الكارثة تحيط بالأهالي… اجرينا الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية للانقاذ ولتفادي الأعظم، وطالبنا بفتح المدرسة الفندقية في الميناء لاستقبال العائلات التي تسكن المباني المهددة"!