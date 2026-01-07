قائد الجيش التقى لاكروا والسفيرة النرويجية ودرغام

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان – بيار لاكروا، مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكذلك، استقبل السفيرة النرويجية هايلد هارالدستاد، وتم التداول في شؤون مختلفة.

كما استقبل النائب أسعد درغام، وجرى عرض الأوضاع العامة في البلاد.