رئيس الجمهورية استقبل عبد المسيح مهنئأ بانجازات العهد المحققة وعرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان

أخبار لبنان
2026-01-08 | 10:10
مشاهدات عالية
رئيس الجمهورية استقبل عبد المسيح مهنئأ بانجازات العهد المحققة وعرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان
رئيس الجمهورية استقبل عبد المسيح مهنئأ بانجازات العهد المحققة وعرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب اديب عبد المسيح وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات في مختلف المناطق اللبنانية.

وبعد اللقاء أوضح النائب عبد المسيح "ان الزيارة كانت للتهنئة بالاعياد، وبنجاح العهد بعد سنة على انتخاب رئيس الجمهورية، والإنجازات التي تحققت على صعيد الوطن في مجمل الملفات، واستعرضنا هذه الإنجازات والمحطات التي مر بها لبنان خلال العام الفائت".

وأضاف: "اليوم، انهى الجيش اللبناني الجزء الأول من خطة حصر السلاح والمتعلقة بجنوب الليطاني، ونحن نقدّر عالياً الجهود التي يقوم بها الجيش، كما نؤيد بيان المؤسسة العسكرية ونشدد على كل ما ورد فيه لجهة بسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من جنوب الليطاني، وهناك عمل لبسط السلطة شمال الليطاني، وسنترك للجيش تقدير الوقت اللازم لانجاز مهمته بنجاح".

سئل: ماذا لو لم يتعاون حزب الله في موضوع خطة الجيش شمال اللبطاني؟

أجاب: "القرار اتخذ في مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وسيعرض الجيش تقريره في مجلس الوزراء وسيبدأ عمله كما فعل في جنوب الليطاني، وهو قرار يتم السير فيه ولا رجوع عنه. وقد اكد فخامته ان القرارات السياسية التي اتخذت في مجلس الوزراء، وما جاء في خطاب القسم، لا رجوع عنها واطمئن اللبنانيين ان بسط سلطة الدولة سيتم على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا ما أكده لي فخامة الرئيس، اما الطريقة والتوقيت فنتركهما لاصحاب الاختصاص وفقاً لتقديراتهم ولجدول زمني يضعونه. صحيح اننا نرغب في الوصول الى هذا الهدف في اسرع وقت، ولكن علينا الا ننسى اننا نتعامل مع ملف يعود الى حوالى أربعة عقود من الزمن، وهو شائك ولا يجب اللجوء الى الشعبوية واطلاق شعارات قد لا يمكن تنفيذها".

وأضاف: "نحن نرى ان الأمور تسير بهدوء ومن دون "ضربة كف" وهذا ما نريده، من دون ان ننسى ان مسألة الاحتلال الإسرائيلي يجب حلها وهذا يتطلب دعماً دولياً، فالمشكلة السياسية لحزب الله مركزها ايران، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو ما تعمل عليه دول إقليمية ودولية لتحقيقه".

عمران ريزا

وعرض الرئيس عون مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، النشاطات التي تقوم بها مختلف المنظمات والجمعيات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمراحل التي قطعتها المساعدات الإنسانية التي خصصتها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في هذا الظرف، اضافة الى أوضاع المنظمات الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

أخبار لبنان

الجمهورية

استقبل

المسيح

مهنئأ

بانجازات

العهد

المحققة

المنظمات

الدولية

لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

البطريرك الراعي استقبل سفير كندا والنائب عبد المسيح وزيارة البابا لاوون الرابع عشر محور اللقاءين

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-24

رئاسة الجمهورية: الرئيس جوزاف عون استقبل السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري الذي قدّم له التهنئة بمناسبة الأعياد وكان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع العامة وبحث العلاقات اللبنانية-السعودية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-26

رئيس الجمهورية جوزاف عون يستقبل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والوفد المرافق

LBCI
آخر الأخبار
05:55

حاكم مصرف لبنان: يعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:04

وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات

LBCI
أمن وقضاء
13:59

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
آخر الأخبار
14:09

وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار

LBCI
آخر الأخبار
14:02

"الوكالة الوطنية": تعرض بلدة مارون الراس لقصف مدفعيّ متقطع

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
آخر الأخبار
11:09

عراقجي: إيران ستواصل دعم المقاومة وأهدافها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل

LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
حال الطقس
02:11

منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

