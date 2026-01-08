رئيس الجمهورية استقبل عبد المسيح مهنئأ بانجازات العهد المحققة وعرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب اديب عبد المسيح وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات في مختلف المناطق اللبنانية.



وبعد اللقاء أوضح النائب عبد المسيح "ان الزيارة كانت للتهنئة بالاعياد، وبنجاح العهد بعد سنة على انتخاب رئيس الجمهورية، والإنجازات التي تحققت على صعيد الوطن في مجمل الملفات، واستعرضنا هذه الإنجازات والمحطات التي مر بها لبنان خلال العام الفائت".



وأضاف: "اليوم، انهى الجيش اللبناني الجزء الأول من خطة حصر السلاح والمتعلقة بجنوب الليطاني، ونحن نقدّر عالياً الجهود التي يقوم بها الجيش، كما نؤيد بيان المؤسسة العسكرية ونشدد على كل ما ورد فيه لجهة بسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية بدءاً من جنوب الليطاني، وهناك عمل لبسط السلطة شمال الليطاني، وسنترك للجيش تقدير الوقت اللازم لانجاز مهمته بنجاح".



سئل: ماذا لو لم يتعاون حزب الله في موضوع خطة الجيش شمال اللبطاني؟



أجاب: "القرار اتخذ في مجلس الوزراء في هذا الموضوع، وسيعرض الجيش تقريره في مجلس الوزراء وسيبدأ عمله كما فعل في جنوب الليطاني، وهو قرار يتم السير فيه ولا رجوع عنه. وقد اكد فخامته ان القرارات السياسية التي اتخذت في مجلس الوزراء، وما جاء في خطاب القسم، لا رجوع عنها واطمئن اللبنانيين ان بسط سلطة الدولة سيتم على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا ما أكده لي فخامة الرئيس، اما الطريقة والتوقيت فنتركهما لاصحاب الاختصاص وفقاً لتقديراتهم ولجدول زمني يضعونه. صحيح اننا نرغب في الوصول الى هذا الهدف في اسرع وقت، ولكن علينا الا ننسى اننا نتعامل مع ملف يعود الى حوالى أربعة عقود من الزمن، وهو شائك ولا يجب اللجوء الى الشعبوية واطلاق شعارات قد لا يمكن تنفيذها".



وأضاف: "نحن نرى ان الأمور تسير بهدوء ومن دون "ضربة كف" وهذا ما نريده، من دون ان ننسى ان مسألة الاحتلال الإسرائيلي يجب حلها وهذا يتطلب دعماً دولياً، فالمشكلة السياسية لحزب الله مركزها ايران، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو ما تعمل عليه دول إقليمية ودولية لتحقيقه".



عمران ريزا



وعرض الرئيس عون مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، النشاطات التي تقوم بها مختلف المنظمات والجمعيات التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والمراحل التي قطعتها المساعدات الإنسانية التي خصصتها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في هذا الظرف، اضافة الى أوضاع المنظمات الدولية في منطقة الشرق الأوسط.