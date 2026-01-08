الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجلس الوزراء دعا قيادة الجيش الى الشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني الوزير مرقص: خطة الجيش جزء من استراتيجية الامن الوطني
أخبار لبنان
2026-01-08 | 10:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مجلس الوزراء دعا قيادة الجيش الى الشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني الوزير مرقص: خطة الجيش جزء من استراتيجية الامن الوطني
أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي.
وكشف وزير الاعلام بول مرقص ان "المجلس سيعقد جلسة او اكثر لبحث ملف الأساتذة والمدرسين".
واستمع المجلس الى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عن خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة.
وشدد على "مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استنادا الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل".
الرئيس سلام أشار من جهته، الى "وضع منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول اعمال الجلسة، مما يؤكد على جدية الحكومة في متابعة هذا الملف"، وتمنى ان "يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه".
وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.
كما حضر قائد الجيش جانبًا من الجلسة، حيث اطلع المجلس على التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الوزراء
قيادة
الجيش
الشروع
لمنطقة
الليطاني
الوزير
مرقص:
الجيش
استراتيجية
الامن
الوطني
التالي
أمن الدولة: توقيف "طقطق" اعترف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح
رئيس الجمهورية استقبل عبد المسيح مهنئأ بانجازات العهد المحققة وعرض مع ريزا لعمل المنظمات الدولية في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:32
مرقص: قيادة الجيش ستعرض خطة لشمالي الليطاني على مجلس الوزراء في شباط المقبل
أخبار لبنان
07:32
مرقص: قيادة الجيش ستعرض خطة لشمالي الليطاني على مجلس الوزراء في شباط المقبل
0
خبر عاجل
07:15
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
خبر عاجل
07:15
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
0
آخر الأخبار
2025-11-06
مرقص: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
آخر الأخبار
2025-11-06
مرقص: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
0
آخر الأخبار
07:18
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا
آخر الأخبار
07:18
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:04
وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات
أخبار لبنان
14:04
وزارة الزراعة: ضبط 74 رأسًا من الأبقار المهرّبة من سوريا في عمليات نوعية بالشمال والشويفات
0
أمن وقضاء
13:59
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية
أمن وقضاء
13:59
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:09
وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار
آخر الأخبار
14:09
وزير الخزانة الأميركيّ: هذه لحظة حرجة في إيران والاقتصاد على حافة الانهيار
0
آخر الأخبار
14:02
"الوكالة الوطنية": تعرض بلدة مارون الراس لقصف مدفعيّ متقطع
آخر الأخبار
14:02
"الوكالة الوطنية": تعرض بلدة مارون الراس لقصف مدفعيّ متقطع
0
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
0
آخر الأخبار
11:09
عراقجي: إيران ستواصل دعم المقاومة وأهدافها
آخر الأخبار
11:09
عراقجي: إيران ستواصل دعم المقاومة وأهدافها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
2
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
3
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
4
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
5
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
7
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
8
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More