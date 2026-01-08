مجلس الوزراء دعا قيادة الجيش الى الشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني الوزير مرقص: خطة الجيش جزء من استراتيجية الامن الوطني

أقر مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، معظم بنود جدول أعماله، وأبرزها إقرار مشروع قانون يضع الاحكام الخاصة بتعيين افراد الهيئة التعليمية في التعليم العالي ما قبل الجامعي.



وكشف وزير الاعلام بول مرقص ان "المجلس سيعقد جلسة او اكثر لبحث ملف الأساتذة والمدرسين".



واستمع المجلس الى عرض من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عن خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة.



وشدد على "مواصلة تنفيذ الخطة والشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني استنادا الى تقييم عام تعكف على اعداده قيادة الجيش، على ان يتم عرضه ونقاشه ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش الى مجلس الوزراء في شهر شباط المقبل".





الرئيس سلام أشار من جهته، الى "وضع منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول اعمال الجلسة، مما يؤكد على جدية الحكومة في متابعة هذا الملف"، وتمنى ان "يتم إقراره بأسرع وقت بعد نقاشه وإدخال التعديلات التي قد يكون المطلوب إدخالها عليه".



وكان الرئيس عون قد التقى الرئيس سلام قبيل انعقاد الجلسة، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها.



كما حضر قائد الجيش جانبًا من الجلسة، حيث اطلع المجلس على التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح.





