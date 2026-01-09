لقاء جمع عراقجي بالرئيس عون: العمل على تطوير العلاقات

أكّد وزير الخارجية الايرانيّ عباس عراقجي، اهتمامَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات.

وأمل، خلال لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في أن تُعقد، جلسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، في أقرب وقت في طهران أو بيروت، في ضوء التفاهم الذي تمّ التوصل إليه مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، بما يساهم في تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران ولبنان.

وعرض وزير الخارجية المواقفَ المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيال العلاقات الثنائية الإيرانية–اللبنانية والتطوّرات الإقليمية.

وأكّد احترام إيران الدائم لسيادة لبنان الوطنية ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية.

ورحّب رئيس الجمهورية بتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكّدًا أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيّما الاقتصادية والتجارية.

واعتبر ان دور إيران محوري في دعم استقرار المنطقة.