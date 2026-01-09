توتال إنرجيز تدخل رخصة الإستكشاف البحريّ للبلوك 8

أعلنت شركة توتال إنرجيز (35%، المشغّل) أنها وشركاؤها إيني (35%) وقطر للطاقة (30%) وقّعت إتفاقيّة مع السلطات اللبنانيّة لدخول رخصة الإستكشاف للبلوك 8 في المياه البحريّة اللبنانيّة.وأوضحت الشركة، في بيان، أن برنامج العمل الأوليّ للإئتلاف في البلوك 8 يشمل حملة للحصول على بيانات زلزاليّة ثلاثيّة الأبعاد على مساحة 1,200 كيلومتر مربّع، بهدف تعميق تقييم الإمكانات الإستكشافيّة للمنطقة.وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز: "على الرّغم من أنّ حفر بئر قانا في البلوك 9 لم يسفر عن نتائج إيجابيّة، فإنّنا ما زلنا ملتزمين بمواصلة أنشطة الإستكشاف في لبنان. وسنركّز جهودنا الآن على البلوك 8، جنباً إلى جنب مع شركائنا إيني وقطر للطاقة وبالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانيّة".