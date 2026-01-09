الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون يطّلع على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف البحري في البلوك 8
أخبار لبنان
2026-01-09 | 06:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون يطّلع على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف البحري في البلوك 8
قدّم وفد شركة "توتال إنرجيز" عرضًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون حول مضمون الاتفاقية والمراحل التي تلي توقيعها، لا سيما ما يتصل بأعمال الاستكشاف، بما في ذلك التحضيرات التقنية واللوجستية، والجدول الزمني المتوقع لبدء الدراسات الزلزالية تمهيدًا لتقييم الإمكانات البترولية في "البلوك".
وتزامن هذا اللقاء مع توقيع الاتفاقية البترولية اليوم بين الدولة اللبنانية وائتلاف شركات يضم قطر للطاقة "QatarEnergy" و"توتال إنرجيز" وإيني الإيطالية "Eni"، والمتعلقة بأعمال الاستكشاف في البلوك البحري رقم 8. وترأس وفد "توتال إنرجيز" جوليان بوجيه، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم الوفد نائب رئيس الشرق الأوسط وشمالي افريقيا للاستخراج والتصنيع في "توتال انرجيز" جان جايلي والمدير الإداري السيد رمان دو لامارتينيير.
من جهته، شدّد الرئيس عون على" الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الملف بالنسبة للبنان"، مؤكدًا "ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية ضمن أطر زمنية واضحة، ومع احترام القوانين اللبنانية والمعايير المعتمدة"، ومجددًا "استعداد الدولة اللبنانية لتقديم كل ما يلزم لتسهيل سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية".
كما تطرّق الاجتماع إلى ملف وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "FSRU"، حيث أشار وفد "توتال إنرجيز" إلى أن "العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجانب القطري لاستكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، على أن يلي ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بآليات التمويل".
كما تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الدولة اللبنانية وشركات الائتلاف، بما يضمن حسن تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة اليوم، والتقدّم في مشاريع قطاع الطاقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان.
أخبار لبنان
يطّلع
تفاصيل
اتفاقية
الاستكشاف
البحري
البلوك
التالي
شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية
توتال إنرجيز تدخل رخصة الإستكشاف البحريّ للبلوك 8
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:47
توتال إنرجيز تدخل رخصة الإستكشاف البحريّ للبلوك 8
أخبار لبنان
05:47
توتال إنرجيز تدخل رخصة الإستكشاف البحريّ للبلوك 8
0
أخبار لبنان
2026-01-08
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
2026-01-08
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
0
آخر الأخبار
2025-11-26
الرئيس عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص سيسمح لنا بالبدء باستكشاف ثرواتنا
آخر الأخبار
2025-11-26
الرئيس عون: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص سيسمح لنا بالبدء باستكشاف ثرواتنا
0
أخبار لبنان
2026-01-02
الحاج اطلع الرئيس عون على إنجازات وزارة الاتصالات : ارتفاع بإيرادات الهاتف الخليوي
أخبار لبنان
2026-01-02
الحاج اطلع الرئيس عون على إنجازات وزارة الاتصالات : ارتفاع بإيرادات الهاتف الخليوي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-13
وفاة النائب غسان سكاف
أخبار لبنان
2025-12-13
وفاة النائب غسان سكاف
0
أخبار لبنان
2025-09-28
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
أخبار لبنان
2025-09-28
حسين الحاج حسن: السلاح باق!
0
خبر عاجل
2026-01-06
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
خبر عاجل
2026-01-06
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
0
خبر عاجل
2026-01-02
غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان
خبر عاجل
2026-01-02
غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات جبل الريحان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
حال الطقس
00:20
أمطار ورياح وبرودة... منخفض جوي أول يطال لبنان
2
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
تراجع في أسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
خبر عاجل
05:26
الجيش الإسرائيليّ: نهاجم في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوب لبنان
4
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
خبر عاجل
05:33
معلومات الـLBCI: قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يرفض منع حفلة الكاهن "Padre Gulherme" وهي قائمة في موعدها
5
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 09-01-2026
6
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
أخبار لبنان
02:40
جعجع: أنا على تواصل مستمر مع المسؤولين الأميركيين وأؤيد نظرية الرئيس عون
7
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
صحف اليوم
00:07
الجمهورية: الجيش يُسقط المهل...
8
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
فنّ
04:35
ترامب: بي ديدي طلب مني العفو عنه برسالة وهذه كانت إجابتي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More