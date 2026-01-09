الرئيس عون يطّلع على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف البحري في البلوك 8

قدّم وفد شركة "توتال إنرجيز" عرضًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون حول مضمون الاتفاقية والمراحل التي تلي توقيعها، لا سيما ما يتصل بأعمال الاستكشاف، بما في ذلك التحضيرات التقنية واللوجستية، والجدول الزمني المتوقع لبدء الدراسات الزلزالية تمهيدًا لتقييم الإمكانات البترولية في "البلوك".



وتزامن هذا اللقاء مع توقيع الاتفاقية البترولية اليوم بين الدولة اللبنانية وائتلاف شركات يضم قطر للطاقة "QatarEnergy" و"توتال إنرجيز" وإيني الإيطالية "Eni"، والمتعلقة بأعمال الاستكشاف في البلوك البحري رقم 8. وترأس وفد "توتال إنرجيز" جوليان بوجيه، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضم الوفد نائب رئيس الشرق الأوسط وشمالي افريقيا للاستخراج والتصنيع في "توتال انرجيز" جان جايلي والمدير الإداري السيد رمان دو لامارتينيير.



من جهته، شدّد الرئيس عون على" الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذا الملف بالنسبة للبنان"، مؤكدًا "ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية ضمن أطر زمنية واضحة، ومع احترام القوانين اللبنانية والمعايير المعتمدة"، ومجددًا "استعداد الدولة اللبنانية لتقديم كل ما يلزم لتسهيل سير الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية".



كما تطرّق الاجتماع إلى ملف وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة "FSRU"، حيث أشار وفد "توتال إنرجيز" إلى أن "العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجانب القطري لاستكمال الجوانب التقنية المرتبطة بالمشروع، على أن يلي ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بآليات التمويل".



كما تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الدولة اللبنانية وشركات الائتلاف، بما يضمن حسن تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة اليوم، والتقدّم في مشاريع قطاع الطاقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للبنان.



