الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية

أخبار لبنان
2026-01-09 | 07:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية

عقد اجتماع  لتجمع الشركات اللبنانية بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للبحث في متطلبات تحسين أداء القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية. كما تم البحث في أبرز النشاطات التي سيتضمنها برنامج عمل التجمع في العام 2026.
 
شقير 

وأكد شقير وقوفه إلى جانب التجمع ودعمه في نشاطاته وأعماله الهادفة لتحسين أداء القطاع الخاص اللبناني وتقوية تنافسيته، مشدداً على أن خلق ظروف مناسبة للأعمال والإستثمار تبقى هدفاً اساسياً، ويجب أن يكون أيضاً هدفاً للدولة. 

البواب 

من جهته، أكد باسم البواب أن التجمع سيواصل عمله الدؤوب وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية من أجل خلق بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار وفي معالجة كل الملفات الاقتصادية الشائكة وبشكل إساسي وقف التهريب ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي، مشدداً على أن من أبرز النشاطات التي سيركز عليها التجمع هو موضوع الذكاء الاصطناعي.


بعد ذلك دار نقاش بين شقير والحضور حيث جرى التأكيد على ضرورة إعطاء الأولية لملفات أساسية أبرزها: إقرار قانون متوازن وعادل لمعالجة "الفجوة المالية"، إقرار معالجة عادلة لتسويات تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، تنمية التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا، إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية ومكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية.

تعاون في مجال الـAI

وفي نهاية الإجتماع، اشاد شقير بتركيز التجمع خلال السنتين الماضيتين على تنظيم ندوات وورش عمل في مجال الذكاء الإصطناعي، معلناً عن إقامة شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان والتجمع لتنظيم دورات تدريبية تعنى بكل قطاع على حدا في الـIA لتمكين الشركات اللبنانية من استخدامه بفعالية وكفاءة عاليتين، كون ذلك يشكل أهم الركائز التي تمكن الشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية من الحفاظ على موقع الريادي وتقوية تنافسيتها في الداخل والخارج. 

أخبار لبنان

شراكة

الشركات

اللبنانية

لتنظيم

دورات

لاستخدامه

بفعالية

عالية

LBCI التالي
عراقجي: حاولنا خلال الزيارة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات
الرئيس عون يطّلع على تفاصيل اتفاقية الاستكشاف البحري في البلوك 8
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

مكي بحث مع السفير الأميركي في تعزيز فعالية المؤسسات وتحسين آليات العمل والتنسيق

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

هاني في جمعية مستوردي مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المستدام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-06

الـLBCI تواكب في البرتغال فعاليات إستقبال ذخائر القديس شربل من قبل الجالية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-31

الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة عمليات الدفاع المدني: فعالية العمل هي بسرعة التدخل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:22

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
05:19

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:37

أبو الحسن يزور الكويت ويستهل زيارته بلقاء مع أبناء الجالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-25

الدراج اللبناني رفيق عيد في رالي داكار… وعينه على البوديوم

LBCI
حال الطقس
2025-12-06

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2025-11-24

إليكم تفاصيل الطقس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-24

البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More