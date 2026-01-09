شقير: شراكة مع تجمع الشركات اللبنانية لتنظيم دورات في الـ AI لاستخدامه بفعالية عالية

عقد اجتماع لتجمع الشركات اللبنانية بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للبحث في متطلبات تحسين أداء القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية. كما تم البحث في أبرز النشاطات التي سيتضمنها برنامج عمل التجمع في العام 2026.



شقير



وأكد شقير وقوفه إلى جانب التجمع ودعمه في نشاطاته وأعماله الهادفة لتحسين أداء القطاع الخاص اللبناني وتقوية تنافسيته، مشدداً على أن خلق ظروف مناسبة للأعمال والإستثمار تبقى هدفاً اساسياً، ويجب أن يكون أيضاً هدفاً للدولة.



البواب



من جهته، أكد باسم البواب أن التجمع سيواصل عمله الدؤوب وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية من أجل خلق بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار وفي معالجة كل الملفات الاقتصادية الشائكة وبشكل إساسي وقف التهريب ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي، مشدداً على أن من أبرز النشاطات التي سيركز عليها التجمع هو موضوع الذكاء الاصطناعي.





بعد ذلك دار نقاش بين شقير والحضور حيث جرى التأكيد على ضرورة إعطاء الأولية لملفات أساسية أبرزها: إقرار قانون متوازن وعادل لمعالجة "الفجوة المالية"، إقرار معالجة عادلة لتسويات تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، تنمية التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا، إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية ومكافحة التهريب والمؤسسات غير الشرعية.



تعاون في مجال الـAI



وفي نهاية الإجتماع، اشاد شقير بتركيز التجمع خلال السنتين الماضيتين على تنظيم ندوات وورش عمل في مجال الذكاء الإصطناعي، معلناً عن إقامة شراكة بين غرفة بيروت وجبل لبنان والتجمع لتنظيم دورات تدريبية تعنى بكل قطاع على حدا في الـIA لتمكين الشركات اللبنانية من استخدامه بفعالية وكفاءة عاليتين، كون ذلك يشكل أهم الركائز التي تمكن الشركات والمؤسسات الخاصة اللبنانية من الحفاظ على موقع الريادي وتقوية تنافسيتها في الداخل والخارج.



