عراقجي: حاولنا خلال الزيارة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي أن الزيارة الى بيروت من شأنها أن تكون نقطة مفصلية جديدة في علاقة ايران بلبنان وان البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية.



وقال عراقجي من عين التينة: "حاولنا خلال الزيارة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع لبنان في مختلف المجالات".



وأضاف: "هناك إدراك مشترك لدى لبنان وإيران بشأن الخطر الإسرائيلي وكيفية مواجهته".



ولفت الى أن ما يجري في الداخل الايرانيّ يشبه ما حصل سابقًا في لبنان والسبب كان ارتفاع العملة الصعبة والمشكلة نفسها تواجهها ايران وأن الحكومة بدأت تتحاور لحل المشكلة.