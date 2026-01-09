اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن أزمة لبنان هي أزمة سيولة وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة، مؤكداً أن القانون المطروح باطل لغياب الدراسات والأرقام وعدم تقييم أصول المصارف ومصرف لبنان، ومشدداً على أنه لا فجوة مالية بل سرقة مع تجاهل للأصول القانونية.ودعا في حديث لبرنامج "جدل" إلى الضغط على حزب الله لتسليم السلاح وتنفيذ اتفاق الطائف والقرار 1701، محذّراً من أن الواقع القائم قد يؤسس لانتهاكات طويلة الأمد في الجنوب مع تشدد الشروط الإسرائيلية.كما شدد على ضرورة عدم فرض مهَل زمنية على عمل الجيش، مؤكداً أن الحكومة منحت المؤسسة العسكرية الثقة وأن الجيش أنجز عملاً ممتازاً جنوب الليطاني، داعياً إلى السير بخطته المقبلة شمال الليطاني.