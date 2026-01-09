الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحاج حسن: نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو المزيد من التنازلات

أخبار لبنان
2026-01-09 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحاج حسن: نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو المزيد من التنازلات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
6min
الحاج حسن: نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو المزيد من التنازلات

 اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "لبنان معني اليوم أن يضغط بكل قوته ليفرض على العدو الإنسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى وعدم التعرص لإعادة الإعمار، وبعد تحقيق ذلك لبنان معني بأن يناقش استراتيجية أمنه الوطني، استراتيجية دفاع وطني تحفظ عناصر القوة للدفاع عن البلد، والعمل لتسليح الجيش بما يمكنه من القيام بمهمة الدفاع عن الوطن".

جاء ذلك خلال لقاء حواري سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله" بمنطقة البقاع، في منزل رئيس بلدية النبي شيت هاني الموسوي، في حضور النائب السابق أنور جمعة، مسؤول العلاقات العامة في البقاع أحمد ريا، مسؤول القطاع الشرقي عباس الموسوي، رئيس بلدية سرعين الحاج عطريف شومان، وفاعليات سياسية واجتماعية.

ورأى الحاج حسن أن "أميركا تهدم النظام العالمي، والعالم يتوجه إلى مرحلة خطرة وحساسة، فيها تغوُّل أميركي غير مسبوق، منحى استكباري وإستعلائي، والأمين العام للأمم المتحدة يعتبره تدميرا لقواعد الأمم المتحدة، وهذا التغوّل يحتاج إلى مواجهة من أحرار العالم".

وقال: "السبب الأساسي لكل ما يقوم به ترامب في العالم، هو محاولة إخراج أميركا من أزمتها المالية الخانقة، ومن وضعها الاقتصادي الحاد، ومنذ توليه السلطة أعطى وعودًا كثيرة. خلال السنة الماضية رفع التعريفات الجمركية على كل دول العالم تقريبًا، من الصين إلى الهند والاتحاد الأوروبي إلى كند والمكسيك وسواها، لكن ذلك لم يحل المشكلة، فاضطر إلى التفاوض مع كندا والصين، بعد أن اكتشف أن رفع الرسوم الجمركية لا يحل مشكلة الديون التي أوصل أميركا إليها النظام الربوي الغربي. قيمة الديون المترتبة على الحكومة الفدرالية الأميركية حوالي 35 ألف مليار دولار، ما يعادل تقريبًا 150% من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم، ولذلك منذ سنوات يحصل في أيلول ما يسمى بالإغلاق الحكومي، أي أن كل المؤسسات الفدرالية تقفل لعدم توفر التمويل لها، وتبدأ النزاعات بين الكونغرس ومجلس النواب والرئيس، وتبدأ المفاوضات لأشهر للاتفاق على الإنفاق الحكومي وجدولة الدين الذي يكبر حجمه. لذلك رؤية ترامب الآن هي الإستيلاء على الثروات في دول العالم، عندما طرح حل مشكلة أوكرانيا على اساس الاستيلاء على المعادن النادرة والتي تدخل في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والصناعات الحربية الموجودة فيها، والآن يريد ترامب السيطرة على غرينلاند من أجل المعادن الموجودة في أرضها، وهو يبحث الخيارات بين استخدام القوة للسيطرة عليها او شرائها، والتدخل الأميركي في فنزويلا والعدوان عليها، وبعد اختطاف الرئيس مادورو بدأ الحديث علنًا عن أخذ نفط فنزويلا وبيعه واحتفاظ ترامب بالأموال، وهو الذي يقرر ماذا يصرف لفنزويلا وما يبقي بحوزته من عائدات بيع نفطها، ومشكلته الحالية مع إيران أحد اوجهها الأساسية هو النفط ومصادر الطاقة. إذن أول سبب للجموح الامبراطوري لترامب هو جلب ثروات ومبالغ مالية في محاولة لإنقاذ أميركا، وبالتالي السيطرة على الموارد النفطية في العالم للتحكم بالاقتصاد العالمي، والتأثير على الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأوروبي، وفي منطقتنا هناك هدف آخر يتعلق بدعم الكيان الصهيوني".

ورأى أن "ترامب وقع على أمر تنفيذي للخروج من 85 مؤسسة دولية لأنها لم تخدم أميركا، لأن أميركا تريد القضاء على النظام العالمي الحالي والتفلُّت من كل القيود وتضع قواعد جديدة اسمها الفوضى ومنطق القوة". 

أضاف: "العالم متجه على ما يبدو إلى مرحلة من الهمجية وبلطجة الأمبراطورية الأميركية على دول العالم، ولكن لا يمكن دوام الظلم والعدوان، فلا بد من أن يشرق على البشرية خلاصها وفرجها، فينتشر في العالم قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا من هؤلاء الطواغيت، يرونه بعيدًا ونحن نراه قريبًا بإذن الله".

وفي الشأن اللبناني قال الحاج حسن: "نحن نمر بتحديات، ونحن أمام تغوّل العدو الصهيوني وعدم التزامه بأي ميثاق ولا أي اتفاق، قبل سنة وشهرين تم اتفاق في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية فرنسية أممية بين لبنان والعدو الصهيوني، وكل اللبنانيين يُجمعون، رؤساء وجيش ومسؤولين والمقاومة، بان لبنان التزم بهذا الاتفاق، أمّا العدو الصهيوني فلم يلتزم، وبغطاء أميركي، وأول من خرق هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة الأميركية قبل العدو الصهيوني، الإنسحاب كان يجب أن يتم في 26 كانون الثاني 2025، مدده الأميركيون إلى آخر شباط، ببيان صادر عن البيت الأبيض في عهد ترامب من دون التشاور مع أحد، والإسرائيلي ما يزال مستمرًا في العدوان، واليوم كان هناك مجموعة اعتداءات على عدة مناطق منها في منطقة بعلبك في محلة الشعرة وفي جرد بريتال، وعلى مناطق عدة في الجنوب، والعدو الصهيوني لا يزال يحتل عدة نقاط، ولا يزال يحتجز الأسرى ويمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم والإطلاع على أوضاعهم، ويقصف بشكل متزايد ومستمر آليات المواطنين التي تحاول القيام بإعادة الإعمار، وينسف يوميا منازل ومؤسسات ويعتدي ويقوم بتدمير ممتلكات مواطنين لبنانيين، الهدف أن يفرض على لبنان شروط استسلام مذل".

وأردف: "نحن نعتبر  أن الأولويات السيادية اللبنانية، بعد سنة وشهرين تقريبًا من التزام لبنان بما عليه من موجبات نص اتفاق 27 تشرين الثاني ومضمونه، الذي يتعلق بجنوب الليطاني، لبنان معني اليوم أن يضغط بكل قوته ليفرض على العدو الإنسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى وعدم التعرص لإعادة الإعمار، وبعد تحقيق ذلك لبنان معني بأن يناقش استراتيجية أمنه الوطني، استراتيجية دفاع وطني تحفظ عناصر القوة للدفاع عن البلد، والعمل لتسليح الجيش بما يمكنه من القيام بمهمة الدفاع عن الوطن".

وختم الحاج حسن: "نحن معنيون كلبنانيين بأن نتَّحد ونوحد صفوفنا، مسؤولين رسميين وأحزابا وكتلا نيابية، داخل الحكومة وداخل المجلس النيابي، وشعبيًّا حتى نواجه هذا العدو الصهيوني الذي هو أيضًا متفلت ومتغول، كما الإدارة الأميركية، نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة هذه الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو مزيدا من التنازلات من دون أن يكون هناك أي تقدّم إلى الأمام على صعيد تحقيق الأهداف السيادية اللبنانية".

أخبار لبنان

معنيون

نتوحد

لمواجهة

الأخطار

العدو

المزيد

التنازلات

LBCI التالي
‏تعميم صورة المفقود عبد الغني نبيه صندقلي: هل من يعرف عنه شيئًا؟
عبد المسيح لـ"جدل": لعدم فرض مهَل زمنية على عمل الجيش.. وأزمة لبنان هي أزمة سيولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-11-28

قاسم: نحن وحلفاؤنا وجيشنا لن نقبل بان نكون اذنابا لاميركا واسرائيل والحل بوقف العدوان وبالمواجهة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-04

الحاج حسن: إسرائيل تراهن على الضغط والابتزاز والموقف السياديّ يتمثل في وقف العدوان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-02

الحاج حسن: ‏‏أحزاب تتحدث عن السيادة لم تصدر بيانًا واحدًا لإدانة العدوان منذ سنة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:11

سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
05:19

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
أخبار لبنان
05:16

أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:28

"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته

LBCI
أخبار دولية
08:58

الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول

LBCI
منوعات
2026-01-07

زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
03:34

وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More