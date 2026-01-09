الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحاج حسن: نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو المزيد من التنازلات
أخبار لبنان
2026-01-09 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
الحاج حسن: نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو المزيد من التنازلات
اعتبر رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "لبنان معني اليوم أن يضغط بكل قوته ليفرض على العدو الإنسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى وعدم التعرص لإعادة الإعمار، وبعد تحقيق ذلك لبنان معني بأن يناقش استراتيجية أمنه الوطني، استراتيجية دفاع وطني تحفظ عناصر القوة للدفاع عن البلد، والعمل لتسليح الجيش بما يمكنه من القيام بمهمة الدفاع عن الوطن".
جاء ذلك خلال لقاء حواري سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله" بمنطقة البقاع، في منزل رئيس بلدية النبي شيت هاني الموسوي، في حضور النائب السابق أنور جمعة، مسؤول العلاقات العامة في البقاع أحمد ريا، مسؤول القطاع الشرقي عباس الموسوي، رئيس بلدية سرعين الحاج عطريف شومان، وفاعليات سياسية واجتماعية.
ورأى الحاج حسن أن "أميركا تهدم النظام العالمي، والعالم يتوجه إلى مرحلة خطرة وحساسة، فيها تغوُّل أميركي غير مسبوق، منحى استكباري وإستعلائي، والأمين العام للأمم المتحدة يعتبره تدميرا لقواعد الأمم المتحدة، وهذا التغوّل يحتاج إلى مواجهة من أحرار العالم".
وقال: "السبب الأساسي لكل ما يقوم به ترامب في العالم، هو محاولة إخراج أميركا من أزمتها المالية الخانقة، ومن وضعها الاقتصادي الحاد، ومنذ توليه السلطة أعطى وعودًا كثيرة. خلال السنة الماضية رفع التعريفات الجمركية على كل دول العالم تقريبًا، من الصين إلى الهند والاتحاد الأوروبي إلى كند والمكسيك وسواها، لكن ذلك لم يحل المشكلة، فاضطر إلى التفاوض مع كندا والصين، بعد أن اكتشف أن رفع الرسوم الجمركية لا يحل مشكلة الديون التي أوصل أميركا إليها النظام الربوي الغربي. قيمة الديون المترتبة على الحكومة الفدرالية الأميركية حوالي 35 ألف مليار دولار، ما يعادل تقريبًا 150% من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم، ولذلك منذ سنوات يحصل في أيلول ما يسمى بالإغلاق الحكومي، أي أن كل المؤسسات الفدرالية تقفل لعدم توفر التمويل لها، وتبدأ النزاعات بين الكونغرس ومجلس النواب والرئيس، وتبدأ المفاوضات لأشهر للاتفاق على الإنفاق الحكومي وجدولة الدين الذي يكبر حجمه. لذلك رؤية ترامب الآن هي الإستيلاء على الثروات في دول العالم، عندما طرح حل مشكلة أوكرانيا على اساس الاستيلاء على المعادن النادرة والتي تدخل في صناعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والصناعات الحربية الموجودة فيها، والآن يريد ترامب السيطرة على غرينلاند من أجل المعادن الموجودة في أرضها، وهو يبحث الخيارات بين استخدام القوة للسيطرة عليها او شرائها، والتدخل الأميركي في فنزويلا والعدوان عليها، وبعد اختطاف الرئيس مادورو بدأ الحديث علنًا عن أخذ نفط فنزويلا وبيعه واحتفاظ ترامب بالأموال، وهو الذي يقرر ماذا يصرف لفنزويلا وما يبقي بحوزته من عائدات بيع نفطها، ومشكلته الحالية مع إيران أحد اوجهها الأساسية هو النفط ومصادر الطاقة. إذن أول سبب للجموح الامبراطوري لترامب هو جلب ثروات ومبالغ مالية في محاولة لإنقاذ أميركا، وبالتالي السيطرة على الموارد النفطية في العالم للتحكم بالاقتصاد العالمي، والتأثير على الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأوروبي، وفي منطقتنا هناك هدف آخر يتعلق بدعم الكيان الصهيوني".
ورأى أن "ترامب وقع على أمر تنفيذي للخروج من 85 مؤسسة دولية لأنها لم تخدم أميركا، لأن أميركا تريد القضاء على النظام العالمي الحالي والتفلُّت من كل القيود وتضع قواعد جديدة اسمها الفوضى ومنطق القوة".
أضاف: "العالم متجه على ما يبدو إلى مرحلة من الهمجية وبلطجة الأمبراطورية الأميركية على دول العالم، ولكن لا يمكن دوام الظلم والعدوان، فلا بد من أن يشرق على البشرية خلاصها وفرجها، فينتشر في العالم قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلمًا وجورًا من هؤلاء الطواغيت، يرونه بعيدًا ونحن نراه قريبًا بإذن الله".
وفي الشأن اللبناني قال الحاج حسن: "نحن نمر بتحديات، ونحن أمام تغوّل العدو الصهيوني وعدم التزامه بأي ميثاق ولا أي اتفاق، قبل سنة وشهرين تم اتفاق في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية فرنسية أممية بين لبنان والعدو الصهيوني، وكل اللبنانيين يُجمعون، رؤساء وجيش ومسؤولين والمقاومة، بان لبنان التزم بهذا الاتفاق، أمّا العدو الصهيوني فلم يلتزم، وبغطاء أميركي، وأول من خرق هذا الاتفاق هو الولايات المتحدة الأميركية قبل العدو الصهيوني، الإنسحاب كان يجب أن يتم في 26 كانون الثاني 2025، مدده الأميركيون إلى آخر شباط، ببيان صادر عن البيت الأبيض في عهد ترامب من دون التشاور مع أحد، والإسرائيلي ما يزال مستمرًا في العدوان، واليوم كان هناك مجموعة اعتداءات على عدة مناطق منها في منطقة بعلبك في محلة الشعرة وفي جرد بريتال، وعلى مناطق عدة في الجنوب، والعدو الصهيوني لا يزال يحتل عدة نقاط، ولا يزال يحتجز الأسرى ويمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم والإطلاع على أوضاعهم، ويقصف بشكل متزايد ومستمر آليات المواطنين التي تحاول القيام بإعادة الإعمار، وينسف يوميا منازل ومؤسسات ويعتدي ويقوم بتدمير ممتلكات مواطنين لبنانيين، الهدف أن يفرض على لبنان شروط استسلام مذل".
وأردف: "نحن نعتبر أن الأولويات السيادية اللبنانية، بعد سنة وشهرين تقريبًا من التزام لبنان بما عليه من موجبات نص اتفاق 27 تشرين الثاني ومضمونه، الذي يتعلق بجنوب الليطاني، لبنان معني اليوم أن يضغط بكل قوته ليفرض على العدو الإنسحاب ووقف العدوان وإطلاق الأسرى وعدم التعرص لإعادة الإعمار، وبعد تحقيق ذلك لبنان معني بأن يناقش استراتيجية أمنه الوطني، استراتيجية دفاع وطني تحفظ عناصر القوة للدفاع عن البلد، والعمل لتسليح الجيش بما يمكنه من القيام بمهمة الدفاع عن الوطن".
وختم الحاج حسن: "نحن معنيون كلبنانيين بأن نتَّحد ونوحد صفوفنا، مسؤولين رسميين وأحزابا وكتلا نيابية، داخل الحكومة وداخل المجلس النيابي، وشعبيًّا حتى نواجه هذا العدو الصهيوني الذي هو أيضًا متفلت ومتغول، كما الإدارة الأميركية، نحن معنيون بأن نتوحد لمواجهة هذه الأخطار حتى لا يأخذ منا العدو مزيدا من التنازلات من دون أن يكون هناك أي تقدّم إلى الأمام على صعيد تحقيق الأهداف السيادية اللبنانية".
أخبار لبنان
معنيون
نتوحد
لمواجهة
الأخطار
العدو
المزيد
التنازلات
التالي
تعميم صورة المفقود عبد الغني نبيه صندقلي: هل من يعرف عنه شيئًا؟
عبد المسيح لـ"جدل": لعدم فرض مهَل زمنية على عمل الجيش.. وأزمة لبنان هي أزمة سيولة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-11-28
قاسم: نحن وحلفاؤنا وجيشنا لن نقبل بان نكون اذنابا لاميركا واسرائيل والحل بوقف العدوان وبالمواجهة
خبر عاجل
2025-11-28
قاسم: نحن وحلفاؤنا وجيشنا لن نقبل بان نكون اذنابا لاميركا واسرائيل والحل بوقف العدوان وبالمواجهة
0
أخبار لبنان
2026-01-04
الحاج حسن: إسرائيل تراهن على الضغط والابتزاز والموقف السياديّ يتمثل في وقف العدوان
أخبار لبنان
2026-01-04
الحاج حسن: إسرائيل تراهن على الضغط والابتزاز والموقف السياديّ يتمثل في وقف العدوان
0
أخبار لبنان
2025-11-16
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
أخبار لبنان
2025-11-16
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
0
أخبار لبنان
2025-11-02
الحاج حسن: أحزاب تتحدث عن السيادة لم تصدر بيانًا واحدًا لإدانة العدوان منذ سنة
أخبار لبنان
2025-11-02
الحاج حسن: أحزاب تتحدث عن السيادة لم تصدر بيانًا واحدًا لإدانة العدوان منذ سنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:11
سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه
أخبار لبنان
06:11
سلام من دار الفتوى: فرض هيبة الدولة هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه
0
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
05:22
يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت
0
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
أخبار لبنان
05:19
هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي
0
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
أخبار لبنان
05:16
أمن الدولة: القبض على أحد اخطر المطلوبين بجرائم السلب واحراق المنازل في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:28
"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
آخر الأخبار
04:28
"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
0
أخبار دولية
08:58
الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول
أخبار دولية
08:58
الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول
0
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
0
أخبار لبنان
03:34
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
أخبار لبنان
03:34
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
13:25
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
2
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
3
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة
7
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
08:28
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More