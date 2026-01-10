ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

أفادت "غرفة التحكم المروري" بأنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:

عيناتا - الأرز

كفردبيان - حدث بعلبك

الهرمل - سير الضنية.



كما أشارت إلى أنّ طريق ضهر البيدر سالكة أمام كلّ الآليات.