الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب: عام على عهد الرئيس جوزاف عون.. قيادة ثابتة تبني أسس الاستقرار للمستقبل
أخبار لبنان
2026-01-10 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حبيب: عام على عهد الرئيس جوزاف عون.. قيادة ثابتة تبني أسس الاستقرار للمستقبل
أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بمناسبة مرور سنة على تولي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زمام الرئاسة، أن "السنة الأولى من عهده شهدت جهودًا حثيثة لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي والاقتصادي في لبنان، على رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية".
وأوضح حبيب في بيان، أن "الرئيس عون أبدى خلال هذه الفترة التزامًا صادقًا بمؤسسات الدولة، وحرصًا على تطبيق القوانين الدستورية، وتعزيز مكانة لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأشار إلى أن "الوقائع أثبتت نجاح الرئيس في توجيه السياسات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يعكس توجهات واضحة نحو بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على حماية سيادتها وتحقيق التنمية المستدامة".
ولفت إلى "أهمية الدور الدبلوماسي الذي لعبه الرئيس، والذي تميّز بتعزيز الثقة الدولية بلبنان، واستقطاب الدعم الأوروبي والدولي، وفي مقدّمها التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية".
كما شدد على أن "مصرف الإسكان يؤكد دعمه الكامل لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، والعمل مع الدولة لتعزيز التنمية وحماية المكتسبات الوطنية".
وختم حبيب بيانه بالتأكيد على أن "السنة الأولى من العهد وضعت أسسًا صلبة لمواصلة المسار نحو لبنان أكثر استقرارًا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على سيادته وحقوق شعبه".
أخبار لبنان
الرئيس
جوزاف
عون..
قيادة
ثابتة
الاستقرار
للمستقبل
التالي
اتصال بين الصفدي وعبدالعاطي.. تشديد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
تعميم صورة موقوف بجرم فرض خوّات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
أخبار لبنان
2025-11-13
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-11-13
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
0
أخبار لبنان
2025-11-29
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
أخبار لبنان
2025-11-29
رئيس بلدية بيروت عمل على دعم تأمين تغذية ثابتة لنفق سليم سلام
0
آخر الأخبار
2025-12-19
باسيل لـ"جدل": أحبّ أن ينجح عهد الرئيس جوزاف عون ونحن مع أي خطوة إيجابية إلى جانبه ونريد دائمًا الأفضل
آخر الأخبار
2025-12-19
باسيل لـ"جدل": أحبّ أن ينجح عهد الرئيس جوزاف عون ونحن مع أي خطوة إيجابية إلى جانبه ونريد دائمًا الأفضل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
أخبار دولية
2025-09-30
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
0
أخبار دولية
2025-12-14
أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قريتين متنازعتين في غواتيمالا
أخبار دولية
2025-12-14
أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قريتين متنازعتين في غواتيمالا
0
منوعات
2025-11-13
واصل إدارة أعماله وعاش حياة الترف رغم هروبه... هذا ما حصل مع زعيم إحدى العصابات في المملكة المتحدة
منوعات
2025-11-13
واصل إدارة أعماله وعاش حياة الترف رغم هروبه... هذا ما حصل مع زعيم إحدى العصابات في المملكة المتحدة
0
أخبار لبنان
2025-10-17
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
أخبار لبنان
2025-10-17
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
2
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
3
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
6
تقارير نشرة الاخبار
07:31
فيروز تلقي النظرة الأخيرة على فقيدها هالي...وتتقبّل التعازي في المحيدثة
تقارير نشرة الاخبار
07:31
فيروز تلقي النظرة الأخيرة على فقيدها هالي...وتتقبّل التعازي في المحيدثة
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
8
أخبار لبنان
03:32
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
أخبار لبنان
03:32
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More