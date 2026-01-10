حبيب: عام على عهد الرئيس جوزاف عون.. قيادة ثابتة تبني أسس الاستقرار للمستقبل

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بمناسبة مرور سنة على تولي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زمام الرئاسة، أن "السنة الأولى من عهده شهدت جهودًا حثيثة لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الداخلي والاقتصادي في لبنان، على رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية".



وأوضح حبيب في بيان، أن "الرئيس عون أبدى خلال هذه الفترة التزامًا صادقًا بمؤسسات الدولة، وحرصًا على تطبيق القوانين الدستورية، وتعزيز مكانة لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي".



وأشار إلى أن "الوقائع أثبتت نجاح الرئيس في توجيه السياسات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يعكس توجهات واضحة نحو بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على حماية سيادتها وتحقيق التنمية المستدامة".



ولفت إلى "أهمية الدور الدبلوماسي الذي لعبه الرئيس، والذي تميّز بتعزيز الثقة الدولية بلبنان، واستقطاب الدعم الأوروبي والدولي، وفي مقدّمها التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية".



كما شدد على أن "مصرف الإسكان يؤكد دعمه الكامل لجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، والعمل مع الدولة لتعزيز التنمية وحماية المكتسبات الوطنية".



وختم حبيب بيانه بالتأكيد على أن "السنة الأولى من العهد وضعت أسسًا صلبة لمواصلة المسار نحو لبنان أكثر استقرارًا، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على سيادته وحقوق شعبه".