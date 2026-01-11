الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
2026-01-11 | 06:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
6
min
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
زار وزير الزراعة نزار هاني، دمشق على رأس وفد ضم 16 مسؤولاً في القطاع الزراعي، حيث التقى نظيره السوري أمجد بدر وعرض معه في لقاء ثنائي سبل التنسيق المشترك بين البلدين، قبل أن يُعقَد اجتماع زراعي موسع شارك فيه إلى الوزيرين السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ومستشارا وزير الزراعة فادي غانم ومازن حلواني وممثلون عن المديريات العامة والجامعة اللبنانية والقطاع الخاص والصناعات الغذائية، وشارك فيه عن الجانب السوري معاون رئيس هيئة المنافذ والجمارك خالد البرد وممثلون عن القطاع الزراعي.
ورحّب بدر بنظيره اللبناني وبالوفد المرافق، وإعتبر أن "هذا اللقاء يفتح المجال أكثر للتنسيق وللعمل المشترك". وقال: "نعاني اليوم من المشاكل نفسها، لأن المساحة واحدة والأبواب مفتوحة من حيث حركة البضائع والقطعان وحركة التغيرات المناخية التي تؤثر على البلدين، لكن حجم تقدير المشكلة وإن تشابهت يختلف بين البلدين بحسب طبيعة المجتمع وسياسة الدولة وكيف تنظر إليها، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى زيادة جهود التنسيق بين بعضنا ولتشكيل لجان علمية مشتركة ولزيادة وتيرة التواصل ووضع خطط مشتركة لعلاج كثير من المشاكل، لأن المشكلة إذا وُجد لها حل في أحد البلدين كأننا وجدنا الحل في البلد الآخر وخففنا من المشاكل".
وتمنى "وضع برامج زمنية وللقاءات مشتركة بين اللجان للوصول إلى مرحلة أفضل من التي نعاني منها حالياً".
من جهته، أوضح هاني أن "هذا اللقاء هو الرابع بينهم بعد لقاءات أولى جرت في لبنان"، مؤيداً "ما قاله الوزير بدر من ألا خيار للبنان وسوريا إلا التعاون الكامل على كل المستويات".
وقال في خلال الاجتماع الزراعي الموسع بمشاركة بدر: "نعتبر أن لهذه الزيارة أهمية عملانية بعد البلدين الشقيقين بعدما إنفتح كل التعاون على المستوى السياسي الذي بدأ مع الرئيسين من جهة ثم من خلال رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة، فهذه الزيارة هي الزيارة العملانية الاولى للتعاون بين البلدين على المستوى الزراعي حيث تبقى الزراعة هي الأساس للأمن الغذائي وللمزارعين في لبنان وسوريا".
وأضاف: "نطمح اليوم من خلال هذا اللقاء لتفعيل آليات التعاون، ولدينا على المستوى التقني ممثلون عن كل المديريات وعن الجامعة اللبنانية وخبراء من القطاع الخاص في موضوع الاستيراد والتصدير بما يمكننا من اقامة تعاون جيد جداً يحاكي التحديات التي تحدث عنها معالي الوزير من حيث تشابه المشكلات بين لبنان وسوريا. ونطمح من خلال اللجنة الزراعية المشتركة أن تكون نموذجاً للتعاون بين بلدين جارين، فالمطلوب مزيد من التحالفات ومزيد من التعاون على المستويين الاقليمي والدولي، وهذا ما ناقشناه في جلسة صباحية مع الوزير بدر، ونأمل أن ينطلق هذا التعاون إلى الأردن والعراق ومصر والى كل الدول العربية الشقيقة التي تتكامل زراعياً".
وتابع: "نأمل أن نطلق اليوم الحوار بين لبنان وسوريا ليُستكمل مع الأردن والعراق لتفعيل الاتفاقية الرباعية الموقعة بين الدول الاربع، إنما نحتاج إلى مزيد من التفاصيل ونحتاج إلى أمور فنية لضمان ليس المنافسة بين الدول بل التكامل. وبين لبنان وسوريا لدينا أمور مشتركة منها التحديات المناخية وتحديات القطاع الزراعي والأمراض العابرة للحدود حيث نعاني من الحمى قلاعية ومن أنفلونزا الطيور وغيرها من الأمراض مما يتطلب جهوداً مشتركة. وهناك تهريب على الحدود حيث لدينا بين لبنان وسوريا حدود برية واسعة بين بعضنا وكانت المحاصيل الزراعية تتنقل بين البلدين، ولكن هذا الموضوع اليوم بات أخطر من الأمر الاقتصادي لأنه باتت هناك امكانية لنقل الأمراض على المستوى الحيواني، ما يفرض تنسيق الجهود لتطوير آليات التعاون لمكافحة والحد من خطر هذه الأمراض العابرة للحدود".
وعرض هاني لموضوع الصناعات الغذائية، قائلا: "معنا اليوم ممثلون عن قطاع الصناعات الغذائية الذي يشهد تطوراً وتقدماً، ونحن جاهزون للتعاون في هذا المجال ولتبادل الخبرات بين لبنان وسوريا لاقامة التكامل الذي نؤمن به".
وتطرّق إلى موضوع الغابات والأحراج والصيد البحري، قائلا: "في ظل التغيرات المناخية اليوم ليس هناك حدود بين لبنان وسوريا، وكل المنطقة المحيطة بنا تعاني من الجفاف ومن الأمراض التي تصيب الغابات بسبب الجفاف غير المسبوق الذي لم نشهد مثيلاً له من 20 أو 25 سنة. وإن شاء الله نضع خططاً مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المساحات الخضراء المهمة للبلدين وللعالم أجمع".
بدر
بعد ذلك، كان تصريح لوزير الزراعة السوري أمجد بدر أشار فيه، الى أن سوريا ولبنان هما عملياً يقعان في منطقة جغرافية متشابهة بيئياً واجتماعياً، وتربط الشعبين علاقات متينة تاريخية اجتماعياً واقتصادياً، ومصالح مشتركة متعددة". وقال: "صحيح أننا نعاني من تشابه في البيئة والانتاج وأنماط الاستهلاك، وهذا التشابه يجعل الحاجات نفسها والمشاكل والصعوبات نفسها، وهذه المسألة بحاجة إلى كثير من التنسيق والخطط والبرامج الزمنية وروزنامة زراعية محكمة تماماً، فهناك معاناة في موضوع التصدير وتشابه السلع ومسألة حماية المنتج المحلي الموجودة عند الجهتين، ومسألة عبور البضائع وأعرف المعاناة التي يعانيها المزارعون في لبنان اليوم، ولكنني متأكد أنهم قادرون تفهم الظرف الذي نعيشه حالياً، فهناك ضوابط والتزامات مطلوبة من الجهتين، وهناك عقبات موجودة تجعلنا نحدد المسار تجاه الازمة في البلدين والمتمثلة بمسألة المعابر البرية والبحرية، ومعنا الاستاذ خالد البرد معاون مدير هيئة المنافذ وسيكون هناك لقاء خاص للتحدث عن المشكلة الأكبر عند الجانب اللبناني والمتثلة بمشكلة المعابر".
وكان الوزير هاني زار قبل ظهر اليوم، العاصمة السورية عبر نقطة المصنع، حيث أقيم له استقبال في صالون الشرف قبل استكمال طريقه نحو دمشق.
أخبار لبنان
نزار هاني
أمجد بدر
لبنان
سوريا
التالي
الدفاع المدني: إخماد حريق منزل في حلبا وإنقاذ مواطنين من الاختناق
توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:09
انطلاق الاجتماع الزراعي الموسّع بين مسؤولي ومتخصصي القطاع الزراعي في لبنان وسوريا برئاسة وزير الزراعة نزار هاني ونظيره السوري أمجد بدر في دمشق
آخر الأخبار
03:09
انطلاق الاجتماع الزراعي الموسّع بين مسؤولي ومتخصصي القطاع الزراعي في لبنان وسوريا برئاسة وزير الزراعة نزار هاني ونظيره السوري أمجد بدر في دمشق
0
آخر الأخبار
2026-01-05
مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري
آخر الأخبار
2026-01-05
مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري
0
أخبار لبنان
2025-11-02
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2025-11-02
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
0
أخبار دولية
2025-11-10
وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
أخبار دولية
2025-11-10
وزير الإعلام السوري: دمشق توقع إعلان تعاون سياسيا مع التحالف الدولي لهزيمة "داعش"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
0
أخبار لبنان
10:01
الرئيس عون في الذكرى الـ٢٥ لرحيل الامام شمس الدين: علامة فارقة في تاريخ لبنان
أخبار لبنان
10:01
الرئيس عون في الذكرى الـ٢٥ لرحيل الامام شمس الدين: علامة فارقة في تاريخ لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)
0
حال الطقس
2025-12-31
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
حال الطقس
2025-12-31
المنخض الجوي الى اشتداد والثلوج فجر الجمعة تلامس الـ١١٠٠ متر
0
أخبار لبنان
2026-01-10
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
أخبار لبنان
2026-01-10
وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة
0
خبر عاجل
14:07
الرئيس عون: الإصلاح الاقتصاديّ هو المطلب الأوليّ لدعم لبنان
خبر عاجل
14:07
الرئيس عون: الإصلاح الاقتصاديّ هو المطلب الأوليّ لدعم لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:12
مقدمة النشرة المسائية 11-1-2026
0
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
أخبار لبنان
08:37
وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:34
إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لأي تدخل أميركي في إيران... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
3
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
4
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
5
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
6
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
7
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
8
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More