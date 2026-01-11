الأخبار
الدفاع المدني: إخماد حريق منزل في حلبا وإنقاذ مواطنين من الاختناق
أخبار لبنان
2026-01-11 | 06:41
الدفاع المدني: إخماد حريق منزل في حلبا وإنقاذ مواطنين من الاختناق
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه "حوالي الساعة الثالثة فجرًا، على اثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية في الطابق الأول من احد المباني في منطقة حلبا، تحركت فرق الدفاع المدني على الفور الى مكان الحريق، حيث عملت على تطويق النيران واخمادها بالكامل ومنع امتدادها الى الشقق المجاورة".
وأفادت بأن "انتشار الدخان الكثيف تسبب بتعرض خمسة مواطنين في الطابق الأول وأربعة آخرين في الطوابق العليا الى حالات اختناق، حيث قام العناصر بإخراجهم من المبنى وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وقد تم نقل خمس حالات إلى المستشفيات، من قبل جهات أخرى، وسجلت حالة وفاة من بينهم في المستشفى. كما نفذ العناصر عملية اخلاء كاملة للمبنى كإجراء احترازي".
أخبار لبنان
الدفاع المدني
حريق
منزل
حلبا
