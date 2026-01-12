الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت وأعضاء المجلس يتقدمون بتصريح الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
أخبار لبنان
2026-01-12 | 08:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت وأعضاء المجلس يتقدمون بتصريح الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
توجه رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي برفقة أعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان، حيث قدموا إلى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمهم مهامهم، وفقاً للأصول القانونية الجاري بها العمل والتزاماً بمقتضيات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة.
وأكدت إدارة مرفأ بيروت أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الأطر القانونية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية المالية في القطاع العام، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالأحكام النافذة لكل ما يخص الذمّة المالية والمصالح.
وعليه، تعلن إدارة المرفأ إتمام هذه الإجراءات وتحقيق البراءة المطلوبة، مؤكدة ان الاستمرار في العمل بروح النزاهة والشفافية خدمة للصالح العام.
أخبار لبنان
إدارة
بيروت
وأعضاء
المجلس
يتقدمون
بتصريح
الذمة
المالية
الهيئة
الوطنية
لمكافحة
الفساد
التالي
وزارة الزراعة: نتائج أولية تؤكد وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية
بري بحث مع رسامني في الأوضاع واستقبل محافظ بيروت ووفد ديوان المحاسبة ومحمد الحوت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-22
رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ
أخبار لبنان
2025-12-22
رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ
0
أخبار لبنان
2025-12-10
دريان استقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-12-10
دريان استقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-12-01
بري التقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-12-01
بري التقى رئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-11-27
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
أخبار لبنان
2025-11-27
رئيس الجمهورية يستقبل مجلس إدارة مرفأ بيروت الجديد: للعمل بنزاهة وشفافية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
0
أخبار لبنان
12:46
بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان
أخبار لبنان
12:46
بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-27
بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو
آخر الأخبار
2025-10-27
بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو
0
آخر الأخبار
2026-01-06
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
آخر الأخبار
2026-01-06
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
0
خبر عاجل
2026-01-11
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
2026-01-11
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
0
آخر الأخبار
15:09
شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم
آخر الأخبار
15:09
شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
4
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
5
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
6
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
7
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
8
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More