رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت وأعضاء المجلس يتقدمون بتصريح الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

توجه رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي برفقة أعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في فردان، حيث قدموا إلى رئيس الهيئة القاضي كلود كرم تصريح الذمّة المالية والمصالح، وذلك لمناسبة تسلّمهم مهامهم، وفقاً للأصول القانونية الجاري بها العمل والتزاماً بمقتضيات الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة.



وأكدت إدارة مرفأ بيروت أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام الأطر القانونية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية المالية في القطاع العام، انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالأحكام النافذة لكل ما يخص الذمّة المالية والمصالح.



وعليه، تعلن إدارة المرفأ إتمام هذه الإجراءات وتحقيق البراءة المطلوبة، مؤكدة ان الاستمرار في العمل بروح النزاهة والشفافية خدمة للصالح العام.