وزارة الزراعة: نتائج أولية تؤكد وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية

في إطار متابعة الوضع الصحي للثروة الحيوانية في لبنان، وحرصاً على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمزارعين والجهات المعنية، أعلنت وزارة الزراعة أن النتائج الأولية للعينات المرسلة من الحيوانات المصابة إلى المختبر المرجعي العالمي Pirbright في المملكة المتحدة أظهرت وجود النمط المصلي SAT1 لفيروس الحمى القلاعية، بالإضافة إلى النمط الفرعي III (Topotype III).



ويجدر بالذكر أن هذا النمط الفرعي مرتبط جينياً بالنمط الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في بعض دول المنطقة، مثل تركيا وأذربيجان، ولا علاقة له بجمهورية مصر العربية. كما تؤكد الوزارة أن دخول الفيروس إلى لبنان تم عبر التهريب غير المشروع، وليس من خلال الاستيراد الرسمي للأبقار والمواشي".

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تستدعي اليقظة وتعزيز الإجراءات الوقائية البيطرية في جميع مزارع الثروة الحيوانية، لضمان حماية الأبقار والأغنام والماعز، وتأمين سلامة الإنتاج المحلي من أي مخاطر صحية محتملة.



وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً على:



-مراقبة الوضع الصحي للثروة الحيوانية بشكل يومي



-تطبيق الإجراءات الوقائية والإرشادات البيطرية في المزارع



-تحديث البروتوكولات والتدابير الاحترازية بما يتوافق مع توصيات المختبرات الدولية



كما أكدت الوزارة أنها ستصدر التقرير النهائي فور توفره، بما يشمل التفاصيل العلمية الكاملة، والتوصيات العملية للتعامل مع هذه الحالة بشكل آمن وفعّال.