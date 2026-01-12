سلسلة لقاءات لسلام...

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، سفير ألمانيا لدى لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



واستقبل الرئيس سلام رئيسة مهرجان أبو ظبي للثقافة والفنون هدى خميس كانو مع وفد ضم المدير التنفيذي للمهرجان ميشال الجميّل ومدير البرامج الأب توفيق معتوق.



واستقبل الرئبس سلام الوزير السابق بطرس حرب الذي قال: "كانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة وسياسة الحكومة، والقرارات التي اتخذت، والقرارات التي يجب أن تتخذ على كل الأصعدة. وكان البحث إيجابيا وساده التفاؤل بإمكانية متابعة ما قامت به الحكومة حتى الآن والتي تصب في إتجاه سليم للتخلص من رواسب الماضي السيئة التي أدت بلبنان الى الكوارث التي يعاني منها".



وأضاف: "وجدت من الرئيس سلام تصميما واضحا على متابعة المسيرة وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والسياسة العامة التي تضمنت البيان الوزاري وخطاب القسم. وكانت مناسبة للبحث في بعض المطالب في قضاء البترون والمطالب الانمائية فيه".



ومن زوار السراي، النائب عبد العزيز الصمد الذب عرض مع سلام شؤون منطقة عكار.