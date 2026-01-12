الأخبار
رجي: مل الملفات السياسية والاقتصادية في لبنان متوقفة حتى الآن بسبب عدم تطبيق "حصرية السلاح"

أخبار لبنان
2026-01-12 | 08:27
رجي: مل الملفات السياسية والاقتصادية في لبنان متوقفة حتى الآن بسبب عدم تطبيق "حصرية السلاح"

اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن سلاح" حزب الله"، "أصبح عبئا على الطائفة الشيعية وعلى لبنان".

وقال رجي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "أقول الامين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم  إن المكون الشيعي مكون أساسي في لبنان"، لكنه شدد على أن "سلاح حزب الله لا يحميكم ولا يحمي لبنان".

وذكر أن "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، يشترط نزع سلاح حزب الله وليس فقط وقف عملياته".

واعتبر رجي أن "كل الملفات السياسية والاقتصادية في لبنان متوقفة حتى الآن، بسبب عدم تطبيق "حصرية السلاح".

وقال: "الشعب اللبناني هو من يطالب بحصرية السلاح، وليس ما تريده الولايات المتحدة أو الأطراف الدولية".

وأكد رجي أن" بقاء السلاح في يد حزب الله سيفتح الباب أمام إسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها على لبنان".

كما شدد على أنه "لا يوجد أي اختلاف بين موقفي السياسي وموقف الحكومة اللبنانية".

وبشأن العلاقة بين طهران وحزب الله، قال رجي إنه أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي أن "هناك تغيرات كبيرة في المنطقة، وعلى إيران وقف تدخلاتها في لبنان".

وأضاف: "طلبت منه أن يتوقف المسؤولون الإيرانيون عن إطلاق التصريحات، والتدخل في الشؤون اللبنانية".

ورأى أن "إيران تسلح فريقا مسلحا، في حين أن الولايات المتحدة تسلح الجيش اللبناني".

