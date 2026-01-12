الأخبار
عون: لعدم تأجيل الانتخابات النيابية وتعديل القانون مسؤولية السلطة التشريعية وعليها القيام بواجباتها

أخبار لبنان

2026-01-12 | 08:32
أخبار لبنان
2026-01-12 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عون: لعدم تأجيل الانتخابات النيابية وتعديل القانون مسؤولية السلطة التشريعية وعليها القيام بواجباتها
جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية، بل السلطة التشريعية التي لها استنادا الى الدستور، مهمة إقرار القوانين او تعديلها. ودور السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون الذي يقره مجلس النواب".
ولفت الرئيس عون في أعقاب أداء رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قسم اليمين بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة، في حضور وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار الى وجود "قانون نافذ حاليا ومشروع قانون احاله مجلس الوزراء لادخال تعديل عليه، وعلى المجلس النيابي ان يقوم بواجباته"، مشددا على "ضرورة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها".
الحجار
وتحدث الحجار، فشكر الرئيس عون على "تحديد موعد القسم سريعا بعد صدور المرسوم"، لافتا الى "الجهد الذي بذل لتعيين الهيئة". وقال: "انا كوزير للداخلية ملتزم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهيئة الاشراف كي تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل ذلك"، متوجها الى الرئيس عون بالقول: "اننا نعمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم على امل ان تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السياق".
الحكيم
وتحدث القاضي الحكيم، فشكر باسمه وباسم أعضاء الهيئة الرئيس عون ووزير الداخلية لاختيارهم للقيام بالمهمة الموكولة اليهم، مكررا ما اقسموا عليه، ومعربا عن الامل في "ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".
الرئيس عون
ورحب الرئيس عون بالقاضي الحكيم وأعضاء الهيئة، مؤكدا أن "تعيينكم ليس امتيازا او ترفا، بل يحملكم مسؤولية كبيرة واختياركم تم انطلاقا من ثقتنا بكم"، واكد "ضرورة ان تصدر تقارير الهيئة سريعا وتأخذ مسارها الصحيح ليبنى وزير الداخلية على أساسها المقتضى".
وقال: "اعملوا وفق ضميركم ولا تخضعوا لاي ضغوط انطلاقا مما اقسمتم عليه لتحقيق شفافية الانتخابات التي نعتمد بها عليكم".
وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة ان تكون الرقابة ليس على وسائل الاعلام المرئية فحسب، بل ان تشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتسويق الحملات الانتخابية".
وقال: "اعلم ان العبء كبير على عاتقكم ولكنكم قادرون بخبرتكم وخلفياتكم ان تكونوا على مستوى المسؤولية. فاقفلوا هواتفكم ولا تجيبوا على احد، بمن فيهم انا، لانه ممنوع ان يتعاطى احد بعملكم".
واضاف: "انا لا اريد التدخل في عملكم، فقوموا بما عليكم وفقا لصلاحياتكم ولما ينص عليه القانون، لان الانتخابات ستكون تحت نظر العالم كله وهذه مسؤولية الدولة حصرا".
وأعاد الرئيس عون التأكيد انه "انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، فإن إقرار او تعديل قانون الانتخابات لا يقع على عاتقنا، لكن تنفيذ القانون النافذ هو من مسؤوليتنا. من هنا كان تعيين الهيئة لتكون جاهزة للقيام بعملها وواجبها كاملين".
وتابع: "قامت الحكومة بواجباتها فليقم المجلس النيابي بواجباته. علينا ان نكون جاهزين لاجراء الانتخابات في موعدها ومن لا يريد ذلك فليتحمل المسؤولية".
رجي
الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناول خلالها رئيس الجمهورية عددا من المواضيع الديبلوماسية والتربوية والرياضية. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى وعرض معهما لشؤون تتعلق بوزارة الخارجية والحراك الديبلوماسي داخل لبنان وخارجه. كما تطرق البحث الى عمل السفراء اللبنانيين المعتمدين في الخارج.
جابر
واستقبل الرئيس عون وزير المالية ياسين جابر الذي هنأه بمرور عام على بدء ولايته الدستورية وعرض معه لشؤون تتعلق بعمل الوزارة.
