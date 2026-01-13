الأخبار
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
أخبار لبنان
2026-01-13
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
أعلنت جامعة الروح القدس - الكسليك حصول كلية إدارة الأعمال فيها على اعتراف عالمي مرموق، بعد تصنيفها ضمن أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم ونيلها أربع نخلات (Palmes of Excellence) خلال مؤتمر (Eduniversal World Convention 2026) في الهند.
وأشارت الى أن هذا الإنجاز يضع كلية إدارة الأعمال في الجامعة ضمن نخبة المؤسسات الأكاديمية الأكثر تأثيرًا على المستوى العالمي.
وتُعد Eduniversal وكالة تصنيف وتقييم عالمية متخصصة في التعليم العالي، تعمل على تحديد والترويج لأفضل 1000 كلية إدارة أعمال في 154 دولة ضمن 9 مناطق جغرافية. ويعتمد نظام نخلات التميّز على منهجية دقيقة تشمل مراجعة لجنة علمية دولية وتصويت عمداء كليات إدارة الأعمال حول العالم.
وتعليقًا على هذا الإنجاز، أكدت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة، الدكتورة دانيال خليفة فريحة، أن التركيز الاستراتيجي على الشراكات الدولية، والاعتمادات الأكاديمية، والتعليم التطبيقي، أسهم في ترسيخ مكانة الكلية كقوة أكاديمية رائدة في لبنان والعالم. وقالت: "نعتز بهذا التقدير العالمي، ونواصل التزامنا بإعداد قادة أعمال المستقبل القادرين على إحداث أثر إيجابي في العالم. ويجسّد هذا الإنجاز التفاني المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في تقديم تعليم إداري عالي الجودة ومنافس على المستوى العالمي".
وتقدّم كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفّزة وداعمة، تُنمّي لدى الطلاب المهارات الأخلاقية والتحليلية والقيادية اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال العالمية المعقّدة.
أخبار لبنان
كلية إدارة الأعمال
جامعة الروح القدس
مؤتمر Eduniversal
التالي
افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
السابق
