الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية

أخبار لبنان
2026-01-14 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية

أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر أن النقابة تأسّست عام 1995 بهدف محدّد وواضح وهو تنظيم قطاع الانتاج الغذائي وعلاقته بالقطاع الزراعي، وابعاده عن الفوضى والتسيّب الممكن أن يؤثّر عليه.

وقال: "منذ ذلك الحين، تعمل النقابة بمجالس اداراتها التي تعاقبت بالتعاون مع المنتسبين إليها، وهم أصحاب مؤسّسات مرخّصة بحسب القوانين المرعيّة، من أجل التطوير والتصدير ومواكبة العصرنة، عبر تحديث الآلات وطرق التصنيع الجيّد والالتزام بالمواصفات والمعايير التي يحدّدها لبنان ودول العالم الأكثر تطلّباً من حيث الجودة، والتي استطعنا أن نصل إلى أسواقها، متحدّين ومنافسين شركات عالميّة. هذا دليل على قوّة القطاع وتصميم أصحابه على تكبير حجمه، والاستمرار في الاستحواذ على نحو خمسة وعشرين بالماية من نسبة التصدير."

وأضاف: "إنّ الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظّمها النقابة أو تشارك فيها مع هيئات محلية، حكومية وخاصة، ومع منظّمات دولية، كما المشاركة في المعارض المتخصّصة الدولية سواء في اوروبا أو اميركا أو الخليج وإقامة جناح لبناني فيها، تجعلنا نؤكّد أننا في نمو دائم، ونسير بخطى ثابتة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائيّة اللبنانيّة، وذلك بالتزامن مع إرتقاء المطبخ اللبناني الذي بات يضاهي المطابخ العالمية من حيث الشهرة. اضافة إلى ضرورة الإشادة باهتمام الجاليات اللبنانية المنتشرة، ومساهمتها في التشجيع على تسويق ما صنع في لبنان، ودورهم المهمّ والمحوري على هذا الصعيد." 

وأشاد بدور كلّ من وزيرَي الصناعة والزراعة والوزارتين ككلّ، مثنياً على بذلهم الجهود والطاقات من دون تردّد لمساعدة الصناعيين ضمن امكاناتهم المتاحة. ودعا إلى زيادة موازنة كلّ من الوزارتين الضئيلة وغير الكافية، مع العلم أن الإنتاج الصناعي والصناعي الغذائي والزراعي يأتي بمداخيل كبيرة للدولة ويشكل قسماً كبيراً من حجم الإقتصاد الذي إن أردنا تكبيره وجب أن تزداد حصته من المداخيل التي يؤّمنها هو أصلاً وهو الأحق بها.

وعدّد أبرز أسباب انكماش الاقتصاد التي تعود في بعض منها إلى ارتفاع الأكلاف والى الاقتصاد الأسود، الذي يعمل خارج أطر الدولة والمؤسّسات القانونية، ويؤدّي إلى التهريب والاغراق والتصنيع السيء والتزوير والتهرّب الضريبي وعدم تسديد الضرائب والرسوم ويحرم الدولة بالتالي من مداخيل كبيرة هي في حاجة ماسّة إليها لتتمكّن من النهوض، كما يسيء الى سمعة الاقتصاد الشرعي وديمومته والى سمعة لبنان والسّلع اللبنانية الجيّدة.

وأشار إلى أننا "ننتظر كيفيّة تعاطي مجلس النواب مع مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إليه، وهو يحتاج إلى تعديلات كثيرة كي يعيد الحقوق المتآكلة إلى أصحابها ومنهم الصناعيّون وموظّفوهم. كما ان بناء قطاع مصرفي واعد وحيويّ ضروري ويتوقّف على إعادة الثقة به، وهذا لم يتمّ إلى الآن."

أخبار لبنان

نادر:

اعادة

اللبنانيين

بالمصارف

تتوقّف

النواب

مشروع

الفجوة

المالية

LBCI التالي
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15

ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-12

نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
2025-12-07

سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:19

الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
08:14

لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:30

قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
عالم الطبخ
2025-12-03

الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More