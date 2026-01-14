الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-14 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية
أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر أن النقابة تأسّست عام 1995 بهدف محدّد وواضح وهو تنظيم قطاع الانتاج الغذائي وعلاقته بالقطاع الزراعي، وابعاده عن الفوضى والتسيّب الممكن أن يؤثّر عليه.
وقال: "منذ ذلك الحين، تعمل النقابة بمجالس اداراتها التي تعاقبت بالتعاون مع المنتسبين إليها، وهم أصحاب مؤسّسات مرخّصة بحسب القوانين المرعيّة، من أجل التطوير والتصدير ومواكبة العصرنة، عبر تحديث الآلات وطرق التصنيع الجيّد والالتزام بالمواصفات والمعايير التي يحدّدها لبنان ودول العالم الأكثر تطلّباً من حيث الجودة، والتي استطعنا أن نصل إلى أسواقها، متحدّين ومنافسين شركات عالميّة. هذا دليل على قوّة القطاع وتصميم أصحابه على تكبير حجمه، والاستمرار في الاستحواذ على نحو خمسة وعشرين بالماية من نسبة التصدير."
وأضاف: "إنّ الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تنظّمها النقابة أو تشارك فيها مع هيئات محلية، حكومية وخاصة، ومع منظّمات دولية، كما المشاركة في المعارض المتخصّصة الدولية سواء في اوروبا أو اميركا أو الخليج وإقامة جناح لبناني فيها، تجعلنا نؤكّد أننا في نمو دائم، ونسير بخطى ثابتة إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائيّة اللبنانيّة، وذلك بالتزامن مع إرتقاء المطبخ اللبناني الذي بات يضاهي المطابخ العالمية من حيث الشهرة. اضافة إلى ضرورة الإشادة باهتمام الجاليات اللبنانية المنتشرة، ومساهمتها في التشجيع على تسويق ما صنع في لبنان، ودورهم المهمّ والمحوري على هذا الصعيد."
وأشاد بدور كلّ من وزيرَي الصناعة والزراعة والوزارتين ككلّ، مثنياً على بذلهم الجهود والطاقات من دون تردّد لمساعدة الصناعيين ضمن امكاناتهم المتاحة. ودعا إلى زيادة موازنة كلّ من الوزارتين الضئيلة وغير الكافية، مع العلم أن الإنتاج الصناعي والصناعي الغذائي والزراعي يأتي بمداخيل كبيرة للدولة ويشكل قسماً كبيراً من حجم الإقتصاد الذي إن أردنا تكبيره وجب أن تزداد حصته من المداخيل التي يؤّمنها هو أصلاً وهو الأحق بها.
وعدّد أبرز أسباب انكماش الاقتصاد التي تعود في بعض منها إلى ارتفاع الأكلاف والى الاقتصاد الأسود، الذي يعمل خارج أطر الدولة والمؤسّسات القانونية، ويؤدّي إلى التهريب والاغراق والتصنيع السيء والتزوير والتهرّب الضريبي وعدم تسديد الضرائب والرسوم ويحرم الدولة بالتالي من مداخيل كبيرة هي في حاجة ماسّة إليها لتتمكّن من النهوض، كما يسيء الى سمعة الاقتصاد الشرعي وديمومته والى سمعة لبنان والسّلع اللبنانية الجيّدة.
وأشار إلى أننا "ننتظر كيفيّة تعاطي مجلس النواب مع مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إليه، وهو يحتاج إلى تعديلات كثيرة كي يعيد الحقوق المتآكلة إلى أصحابها ومنهم الصناعيّون وموظّفوهم. كما ان بناء قطاع مصرفي واعد وحيويّ ضروري ويتوقّف على إعادة الثقة به، وهذا لم يتمّ إلى الآن."
أخبار لبنان
نادر:
اعادة
اللبنانيين
بالمصارف
تتوقّف
النواب
مشروع
الفجوة
المالية
التالي
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-15
ما هو موقف جمعية المصارف من مشروع قانون الفجوة المالية؟
0
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
أخبار لبنان
2026-01-12
نقابة المعلمين في كتاب إلى مجلس النواب: لتعديل مشروع الفجوة المالية
0
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
2025-12-17
سلام أطلع وفدا من جمعية المصارف على التقدم في مسار إقرار مشروع قانون الفجوة المالية
0
خبر عاجل
2025-12-07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
خبر عاجل
2025-12-07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:19
الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد
أمن وقضاء
08:19
الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد
0
أخبار لبنان
08:14
لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات
أخبار لبنان
08:14
لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:30
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
أمن وقضاء
05:30
قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09
احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام
0
عالم الطبخ
2025-12-03
الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-12-03
الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-11-30
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
2025-11-30
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
07:49
بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
0
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
أخبار لبنان
04:35
الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة
0
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:22
مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات لبنان على google maps
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
2
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
أخبار لبنان
12:18
كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء
3
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
02:03
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
خبر عاجل
11:08
لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش
5
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
خبر عاجل
09:49
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم
6
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته
7
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
خبر عاجل
09:49
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات
8
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
فنّ
14:42
ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More