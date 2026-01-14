الأخبار
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي

أخبار لبنان
2026-01-14 | 05:46
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني، في حضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والأعضاء النواب.

وقال البستاني بعد الجلسة: "إن اللجنة اجتمعت واستضافت وزير الصناعة، وكان الاجتماع تفصيليًا، حيث جرى البحث في عمل الوزارة"، مثنيًا على أداء الوزير.

وأشار إلى أنه "عند تشكيل الحكومة كانت هناك مشاكل وسوء إدارة في وزارة الصناعة، إلا أن الوزير عيسى الخوري أجرى تنظيما جديدا في التعيينات"، وشدد على" أهمية المناطق الاقتصادية والصناعية، وقد لاقى هذا الطرح تجاوبًا من أعضاء اللجنة".

ولفت إلى أن "النقاش تناول موضوع الرؤية الاقتصادية"، موضحا أنه "عند تسلّم الحكومة مهامها كانت هناك خطة "ماكنزي"، وقد بدأت اللجنة بإعادة هيكلتها، إذ باتت اليوم عدة هيئات تعمل على الرؤية الاقتصادية"،  وطالب" بتوحيد هذه الرؤية، وهو ما تجاوب معه الوزير".

وأضاف أن "اللجنة طلبت عقد خلوة لتحديد النقاط التي تساعد الصناعة وتلك التي تعرقلها"، مؤكدا" تسجيل ملاحظة أساسية مفادها أنه لا يمكن تحقيق نهوض صناعي من دون إعطاء حقوق المودعين".

من جهته، شكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري النائب البستاني وأعضاء اللجنة،  وقال أن الجلسة" تطرقت إلى نقاط أساسية وشهدت حوارا حول قضايا تهم المواطنين والقطاع الصناعي". وأوضح أن "مشروع المكننة يُفترض إنجازه في أواخر شهر آذار، ما سيساهم في تحسين الإنتاجية وتسهيل معاملات الصناعيين."

وأشار إلى "البحث في موضوع المدن الصناعية وتطويرها، إضافة إلى دعم الصناعيين على صعيد التصدير من خلال دراسة باشرت بها الوزارة، على أن تُنجز خلال شهرين أو ثلاثة".

وختم بالتأكيد أن "القطاعين الصناعي والزراعي يشكّلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويجب إعطاؤهما الأولوية في أي خطة اقتصادية مقبلة".

أخبار لبنان

الاقتصاد

الصناعة

تعزيز

الرؤية

الاقتصادية

وتطوير

القطاع

الصناعي

الرابطة المارونية تحذّر من بيع الأراضي العشوائي… وحصر السلاح ضرورة
بو نادر: اعادة بناء ثقة اللبنانيين بالمصارف تتوقّف على موقف مجلس النواب من مشروع الفجوة المالية
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

لجنة الاقتصاد بحثت تنظيم قطاع التأمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

وزير الصناعة جو عيسى الخوري من "بيروت 1": القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل ويُساهم بحوالي 3 مليار دولار في عملية التصدير

LBCI
أمن وقضاء
08:19

الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
08:14

لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أمن وقضاء
05:30

قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
عالم الطبخ
2025-12-03

الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

