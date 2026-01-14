الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرابطة المارونية تحذّر من بيع الأراضي العشوائي… وحصر السلاح ضرورة

أخبار لبنان
2026-01-14 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرابطة المارونية تحذّر من بيع الأراضي العشوائي… وحصر السلاح ضرورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الرابطة المارونية تحذّر من بيع الأراضي العشوائي… وحصر السلاح ضرورة

عرض المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة رئيس الرابطة مارون الحلو الأوضاع العامة في البلاد على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والادارية.

 

وأكد المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري، الدعم الكامل لرئيس الجمهورية وما يمثلهكرئيس للدولة ورمز لوحدة الوطن وتعدديته“. 

 

ونوّه بالمواقف التي أطلقها في مقابلته عبر "تلفزيون لبنان" والتي شدد خلالها على استكمال تنفيذ ما ورد في خطاب القسم، وإنتهاء مهمة السلاح وإنتفاء دوره الرادع

 

وأكد مجلس الرابطة على اهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية جنوب وشمال نهر الليطاني وعلى كل بقعة في لبنان من دون أي تأخير حفظاً للسيادة وضماناً للاستقرار.

 

وفي موضوع شراء الأراضي، حذّرت الرابطة المارونية من مخطط شراء الأراضي في بعض الاقضية وخصوصاً في بعبدا وجزين وزحلة والشوف الساحلي وغيرها.

 

وأكدت أنالأرض ليست مجرد عقار يُباع ويُشترى، بل هي جزء من هوية تاريخية وثقافية“.

 

واعتبرت أن أي بيع عشوائي للأراضي تحت أي ذريعة يؤدي إلى اختلال خطير في التوازن الديموغرافي وخسارة الوجود التاريخي، ما يفرض وضع ضوابط قانونية تحمي الاراضي وتمنع أي بيع غير مدروس.

 

أما في ما يخص مشروع الفجوة المالية، رأت الرابطة أن رئيس الحكومة نواف سلام هو أول من بادر ووضع هذا المشروع على سكة النقاش كخطوة تأسيسية

 

وأشارت الى أن المطلوب هو استكمال هذه المهمة وإيجاد الحلول التي تؤمن عودة الودائع ولا تبقي هذا المشروع مجحفاً ولا تحوّل الخسائر الهائلة التي سبّبتها الدولة والسياسات المالية السابقة إلى أمر واقع يدفع ثمنه المودعون

 

في هذا السياق، لفتت الرابطة الى المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مطالباً الدولة بتسديد ديونها للمصرف التي صُرفت لتمويل برامج الدعم التي فرضتها الحكومة

 

وأوضحت أنه على الدولة التي راكمت العجز والديون وتمادت في سياسة الدعم والهدر المالي أن تتحمل مسؤولياتها إلى جانب مصارف أساءت ادارة أموال المودعين تحقيقاً للتعافي الاقتصادي والمالي.

 

كذلك، تطرّقت الرابطة المارونية الى ما تشهده مؤسسات الدولة على المستويات الادارية والأمنية والعسكرية من خلل بنيوي ينعكس على التوازن الوطني، ودعت الشباب المسيحي للانخراط في هذه المؤسسات على الرغم مما شهدته عبر السنوات الماضية من محاصصة وزبائنية وضرب للمناصفة الفعلية

 

 

 

 

أخبار لبنان

المارونية

تحذّر

الأراضي

العشوائي…

السلاح

ضرورة

LBCI التالي
المدير العام لمرفأ بيروت يتسلّم دعوة رسمية لزيارة مرفأ أنتويرب البلجيكي
لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-14

الرابطة المارونية تعقد جمعيتها العمومية وتؤكد دورها الوطني الجامع ودعمها لبكركي ورئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-10

الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:19

الجيش: عمليات دهم في الهيشة - وادي خالد

LBCI
أخبار لبنان
08:14

لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:30

قوى الأمن: تفكيك شبكة تنشط في ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدعارة وتوقيف عدد من أفرادها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
عالم الطبخ
2025-12-03

الدجاج بعجينة الـ"Mille Feuille" والخضار... وصفة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

إسرائيل بين إيران وسوريا… ما هي آخر مواقفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

بن فرحان في لبنان... تفاصيل أول حضور علني ضمن حراك الخماسية

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

LBCI
أخبار لبنان
04:35

الجميل: لا نريد أن نساوم على الانتخابات النيابية ونرغب أن تكون حرة

LBCI
أخبار لبنان
03:22

مباحثات الأمير يزيد بن فرحان ولودريان انطلقت… إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

باصات لبنان على google maps

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

اجتماع دار الفتوى الموسع في طرابلس يبحث الأمن والنزوح السوري في صلبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اجتماع في دار الفتوى في طرابلس بحضور متري... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
12:18

كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:08

لائحة العقوبات الأميركية شملت أمين عام الجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد فوزي طقوش

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج المساعدة في الطريق إليكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

رسالة من تل أبيب إلى بيروت... هذا ما تضمنته

LBCI
خبر عاجل
09:49

ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات

LBCI
فنّ
14:42

ويل سميث يضج مواقع التواصل... أُعجب بالمطبخ العربي وهذا طبقه المفضل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More