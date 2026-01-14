قائد الجيش استقبل بن فرحان ولودريان بحضور السفراء

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة، مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان، والسفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد بخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو، ومساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وبحث المجتمعون تطورات الأوضاع في لبنان والتحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.