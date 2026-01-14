الأخبار
المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف: استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيؤدي حتما إلى تصعيد أكبر في التحركات
أخبار لبنان
2026-01-14 | 11:39
المساعدون القضائيون في يومهم الثاني من الاعتكاف: استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيؤدي حتما إلى تصعيد أكبر في التحركات
أعلن المساعدون القضائيون أنهم "نفذوا يومهم الثاني من الاعتكاف الشامل على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذا لقرارهم المعلن عنه مسبقا، وإصرارا على انتزاع مطالبهم المحقة التي جوبهت حتى اليوم بسياسة ممنهجة من التسويف والمماطلة والاستخفاف، عبر وعود فارغة لم تترجم بأي خطوة جدية أو عملية".
وأشار البيان إلى أنه "سجل التزام تام وشامل من قبل المساعدين القضائيين في كل المحافظات والأقضية من دون أي استثناء، في مشهد يعكس وحدة الصف وصلابة الموقف، وذلك في إطار أسبوع الغضب المقرر، رفضا للنهج القائم على تجاهل الحقوق وضرب كرامة العاملين في السلك القضائي".
واعتبر أن "استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيؤدي حتما إلى تصعيد أكبر في التحركات، ويضع الجهات المعنية أمام كامل مسؤولياتها عن الشلل الذي قد يصيب المرفق القضائي، إذ لم يعد مقبولا تحميل المساعدين القضائيين وحدهم كلفة الانهيار، أو الرهان على انهاكهم ودفعهم إلى التراجع عن حقوقهم المشروعة".
