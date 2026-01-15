وزارة الداخلية أشادت بجهود قطاعات قوى الأمن في مكافحة الجرائم

أشادت وزارة الداخلية والبلديات بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطاعات قوى الأمن الداخليّ في مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية.



ونوّهت بالتعاون الأمنيّ الوثيق القائم مع الجيش اللبنانيّ من جهة، ومع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة أخرى، ولا سيّما في مجال تبادل المعلومات لمواجهة آفة المخدرات وكل ما من شأنه تهديد الأمن.



وقالت إنّ العملية الأمنية التي نُفِّذت نتيجة هذا التعاون المشترك أدّت إلى ضبط معمل لتصنيع المخدرات وكميات من المواد المخدِّرة والأسلحة وتوقيف متورطين.



وأكدت أنّه "لن يكون هناك أي تهاون مع أيّ نشاط يهدّد أمن وطننا ومجتمعنا، أو أمن أي وطن عربيّ شقيق".

وكانت قد نفّذت قوة من المجموعة الخاصّة ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في لبنان في وحدة الشرطة القضائيّة والقوّة الضاربة في شعبة المعلومات، بالتنسيق والمؤازرة من الجيش اللبناني، في محلة التل الأبيض- بعلبك عمليّة أمنيّة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وكمية من المخدرات وأسلحة ومواد محظورة.

وأكّدت أنّ التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.