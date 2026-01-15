وزارة الداخلية أشادت بجهود قطاعات قوى الأمن في مكافحة الجرائم

نُشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي في مكافحة جرائم المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية.
ونُنوّه بالتعاون الأمني الوثيق القائم مع الجيش اللبناني من جهة، ومع الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة أخرى، ولا سيّما في مجال تبادل المعلومات… https://t.co/KGZ64I2m99
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) January 15, 2026
