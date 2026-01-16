"اليونيفيل": نُذكّر الجيش الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة جنودنا ووقف أي أعمال قد تُعرّضهم للخطر

أعلنت قوات "اليونيفيل" أنه "أثناء تنفيذ دورية مُخطّط لها قرب منطقة العديسة أمس، تلقّى جنود حفظ السلام تحذيرًا من السكان المحليين بشأن خطرٍ مُحتمل في أحد المنازل، حيث عثروا على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير".



وقالت في بيان: "على إثر ذلك، قام جنود حفظ السلام بتطويق المنطقة واستعدّوا لتفتيش منزلٍ آخر، إلا أنّه بعد وقتٍ قصير، أقدمت طائرة مُسيّرة كانت تحلّق في الأجواء على إلقاء قنبلة يدوية على بُعد نحو 30 مترًا من موقع الجنود".



ولفتت الى انها ارسلت على الفور طلبًا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، مشيرة الى انه لحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات.



وشددت على أنّ مثل هذه الأنشطة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية تُعرّض المدنيين المحليين للخطر، وتُشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.



وذكّرت "اليونيفيل" مرةً أخرى، الجيش الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة جنود حفظ السلام ووقف أي أعمال قد تُعرّضهم للخطر، مشددة على أنّ أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه.