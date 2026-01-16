الأخبار
أخبار لبنان
عبد العاطي رحب بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح: خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة

أخبار لبنان
2026-01-16 | 02:18
عبد العاطي رحب بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح: خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة
عبد العاطي رحب بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح: خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم للبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

كما أكد عبد العاطي في اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام، دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان بما يصون مصالح الشعب اللبناني. 

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن التقدير للجهود التى تبذلها الدولة اللبنانية فى سبيل بسط سلطاتها الكاملة على كل أراضيها، مرحبا بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مؤكدا أنها خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية. 

كما شدد عبد العاطى على رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص ووقف كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية، معربا عن الرفض الكامل لاى محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الاراضي اللبنانية.

