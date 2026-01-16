النفّي يستقبل النائب محمد الخواجة في مرفأ بيروت

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد الخواجة، مقرر لجنة الأشغال النيابية.



وجرى في خلال اللقاء عرض لرؤية الإدارة الجديدة للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع العامة في مرفأ بيروت والتحديات المرتبطة بسير العمل اليومي، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.



كما تم تأكيد أهمية دعم مرفأ بيروت في هذه المرحلة المفصلية، لتعزيز دوره الاقتصادي الحيوي، وضرورة التعاون البنّاء بين إدارة المرفأ والجهات النيابية.



من جهته، شدد النائب الخواجة على دعمه لمرفأ بيروت، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة المرفأ، والرؤية المتطورة التي وضعتها وتعمل على تنفيذها، إضافة إلى النهج القائم على الشفافية والمسؤولية في إدارة هذا المرفق الوطني الحيوي.