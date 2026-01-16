رئيس الجمهورية ترأس اجتماعا أمنيا: المرحلة المقبلة تحتاج الى جهود إضافية لترسيخ الامن والأمان في البلاد

ترأس رئيس الجمهورية جوزاف عون اجتماعاً امنياً في حضور وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.



وأثنى الرئيس عون على التعاون والتنسيق القائمين بين القوى الأمنية على مختلف المستويات، مشددا على أهمية استمرار الجهوزية الأمنية والمتابعة الدقيقة وتوفير المعطيات التي تؤمن حسن سير العمل الأمني.



وشدد على أن ⁠المرحلة المقبلة تحتاج الى جهود إضافية لترسيخ الامن والأمان في البلاد.



وأعلن رئيس الجمهورية أن مجلس الوزراء في صدد تحسين رواتب العسكريين، إسوة برواتب العاملين في القطاع العام، متمنياً على الوزيرين منسّى والحجار إعداد الدراسات اللازمة لاعادة النظر في رواتب العسكريين وتعويضاتهم.



كما طلب من الأجهزة الأمنية إعداد تقارير دقيقة حول حاجاتها، ليكون المشاركون في مؤتمر باريس في 5 آذار المقبل على بيّنةٍ منها، بما يحقق أهداف هذا المؤتمر.