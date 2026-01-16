BBAC يوقّع شراكة مع Visa كمزوّد حصري للبطاقات

وقّع BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) اتفاقية مع شركة Visa، الرائدة عالميًا في تقنيات الدفع، يتم بموجبها إصدار جميع بطاقات المصرف حصريًا بعلامة Visa التجارية.

تضع هذه الاتفاقية إطارًا استراتيجيًا لأعمال بطاقات BBAC، وتدعم خطط المصرف لإطلاق بطاقات جديدة مدعومة بشبكة Visa العالمية للدفع. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد العملاء من حلول دفع آمنة وموثوقة وواسعة القبول، سواء على المستويين المحلي والدولي.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال غسّان عسّاف، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـBBAC:

"إن اختيار Visa لتكون الشبكة الحصرية لمحفظة بطاقاتنا يعكس تركيزنا على تقديم حلول دفع آمنة وعملية تتمتع بانتشار عالمي. وتدعم هذه الشراكة خططنا لإطلاق عروض بطاقات جديدة واستكشاف مجالات إضافية للتعاون مع Visa في المرحلة المقبلة".

ومن جانبه، قال ماريو المكاري، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في منطقة المشرق:

"يسرّنا أن نكون الشريك الحصري لـBBAC، في تعاون يعزز التزامنا بدعم نمو المدفوعات الرقمية في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من شبكة Visa العالمية وتقنياتها المتقدمة في مجال الأمان، نتطلع إلى دعم BBAC في تقديم تجارب دفع مبتكرة وسلسة وذات قيمة مضافة، تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائه".

وتشكّل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود BBAC المستمرة لتعزيز أعماله في مجال البطاقات. ومع تقدّم مراحل التنفيذ، سيركّز المصرف على تطبيق استراتيجيته الخاصة بالبطاقات وضمان استجابة المنتجات المستقبلية لاحتياجات العملاء وتطورات السوق.

نبذة عن BBAC

تأسس BBAC (بنك بيروت والبلاد العربية) عام 1956، ويُعدّ من أبرز المصارف التجارية في لبنان، حيث يقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات. يمتلك BBAC فروعًا متعددة في لبنان والعراق، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي لخدمة عملائه.

ومع تركيزه المستمر على الابتكار ورضا العملاء والتنمية المجتمعية، يواصل BBAC أداء دور محوري في القطاع المصرفي اللبناني.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.bbacbank.com



نبذة عن Visa Inc.

تٌعدّ Visa (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V:) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل المعاملات بين المستهلكين والتجّار والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات الأكثر ابتكاراً وموثوقية وأماناً، تمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. ونؤمن بأن الاقتصادات الشاملة تعود بالنفع على الجميع، وأن إتاحة الوصول تشكّل ركيزة أساسية لمستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: Visa.com



