قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير

جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان في بلدتي مشغرة وسحمر، متفقدا أوضاع الأهالي ومعاينا الأماكن التي استهدفها العدو الاسرائيلي أمس وطالت منازل المواطنين، مؤكدا "الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل".



وأكد قبلان أن "العدو الإسرائيلي، بطبيعته الإجرامية والعدوانية، لم يتوقف منذ عقود عن القتل والتدمير وخرق الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية، مستخدما كل أشكال التهديد والاعتداء بهدف واحد هو تطويع وكسر إرادة الشعب اللبناني، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاع والمناطق الصامدة".



وأشار إلى أن "هذا العدو، رغم استخدامه كل أنواع الأسلحة، عجز عن كسر إرادة الناس، فلجأ إلى تصعيد اعتداءاته، في محاولة يائسة لإخضاع هذه البيئة التي ما زالت تقف في مواجهة العالم بأسره".



وشدد على أن "هذه البيئة، التي تقدم الشهداء والجرحى يوميا، تواجه الكيان الإسرائيلي المدعوم من قوى دولية كبرى، وتواجه أيضا للأسف، مواقف داخلية متماهية مع خطاب العدو، سواء من بعض القوى أو من خلال تبرير الاعتداءات والقتل والتدمير. وهذا السلوك الداخلي يشكل خطرا بالغا على الوحدة الوطنية والتضامن اللبناني"، متسائلا عن "كيفية تبرير مواقف تتقاطع مع رواية العدو وتمنحه ذرائع مجانية لاستمرار عدوانه".



واستعاد قبلان "مقولة الإمام السيد موسى الصدر: لا نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألما"، مؤكدا أنه "اليوم لا يجوز القبول بأن يتألم أي بيت أو منطقة في لبنان"، مشددا على أن "الاستهداف الإسرائيلي لا يميز بين فئة وأخرى، بل يستهدف كل لبنان وكل شبر من أرضه".



وأشار إلى أن "إسرائيل تستهدف لبنان بسبب نموذجه القائم على التعايش والتعددية والتعاون بين أبنائه"، معتبرا أن "محاولات التشويه عبر مواقف وتصريحات داخلية لا تخدم إلا العدو، الذي يبقى كيانا عنصريا وعدوانيا بطبيعته".



وإذ أكد أن "الدفاع عن الوطن هو حق مشروع"، شدد على "ضرورة التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية والحياء السياسي، ووقف استدراج العدو أو تبرير وحشيته"، لافتا إلى أن "هناك أصواتا داخل إسرائيل نفسها تدين هذه الاعتداءات، فيما يُسجل في لبنان من يبررها".



وطالب "الدولة اللبنانية بالإسراع في مسح الأضرار"، مثنيا على "بدء فرق مجلس الجنوب بهذه المهمة"، مؤكدا "ضرورة المباشرة السريعة بإعادة الإعمار لأنه لا يجوز أن تسير الدولة في اتجاه فيما يُترك المواطنون وحدهم في مواجهة الخسائر".



وشدد قبلان خلال تفقد الأضرار اللاحقة بالمدرسة الرسمية في بلدة سحمر، على "أهمية حماية المؤسسات التربوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ واستمرارية التعليم".



وفي ختام الجولة، حيا "صمود الأهالي ومواقفهم المشرفة"، مؤكدا أن "هؤلاء الناس الذين تُدمر منازلهم ويقفون إلى جانب بيوتهم، لن يهزموا ولن يكسروا، فهم متمسكون بأرضهم وقضيتهم، يدفنون أبناءهم ورؤوسهم مرفوعة، ويواصلون الصمود مهما كانت التضحيات والظروف".

