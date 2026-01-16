الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير

2026-01-16 | 10:59
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير
3min
قبلان من مشغرة وسحمر: العدو فشل في كسر إرادة أهلنا رغم كل أدوات القتل والتدمير

 جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان في بلدتي مشغرة وسحمر، متفقدا أوضاع الأهالي ومعاينا الأماكن التي استهدفها العدو الاسرائيلي أمس وطالت منازل المواطنين، مؤكدا "الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل".

وأكد قبلان أن "العدو الإسرائيلي، بطبيعته الإجرامية والعدوانية، لم يتوقف منذ عقود عن القتل والتدمير وخرق الأجواء والمياه والأراضي اللبنانية، مستخدما كل أشكال التهديد والاعتداء بهدف واحد هو تطويع وكسر إرادة الشعب اللبناني، ولا سيما أبناء الجنوب والبقاع والمناطق الصامدة".

وأشار إلى أن "هذا العدو، رغم استخدامه كل أنواع الأسلحة، عجز عن كسر إرادة الناس، فلجأ إلى تصعيد اعتداءاته، في محاولة يائسة لإخضاع هذه البيئة التي ما زالت تقف في مواجهة العالم بأسره".

وشدد على أن "هذه البيئة، التي تقدم الشهداء والجرحى يوميا، تواجه الكيان الإسرائيلي المدعوم من قوى دولية كبرى، وتواجه أيضا للأسف، مواقف داخلية متماهية مع خطاب العدو، سواء من بعض القوى أو من خلال تبرير الاعتداءات والقتل والتدمير. وهذا السلوك الداخلي يشكل خطرا بالغا على الوحدة الوطنية والتضامن اللبناني"، متسائلا عن "كيفية تبرير مواقف تتقاطع مع رواية العدو وتمنحه ذرائع مجانية لاستمرار عدوانه".

واستعاد قبلان "مقولة الإمام السيد موسى الصدر: لا نقبل أن يبتسم لبنان ويبقى جنوبه متألما"، مؤكدا أنه "اليوم لا يجوز القبول بأن يتألم أي بيت أو منطقة في لبنان"، مشددا على أن "الاستهداف الإسرائيلي لا يميز بين فئة وأخرى، بل يستهدف كل لبنان وكل شبر من أرضه".

وأشار إلى أن "إسرائيل تستهدف لبنان بسبب نموذجه القائم على التعايش والتعددية والتعاون بين أبنائه"، معتبرا أن "محاولات التشويه عبر مواقف وتصريحات داخلية لا تخدم إلا العدو، الذي يبقى كيانا عنصريا وعدوانيا بطبيعته".

وإذ أكد أن "الدفاع عن الوطن هو حق مشروع"، شدد على "ضرورة التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية والحياء السياسي، ووقف استدراج العدو أو تبرير وحشيته"، لافتا إلى أن "هناك أصواتا داخل إسرائيل نفسها تدين هذه الاعتداءات، فيما يُسجل في لبنان من يبررها".

وطالب "الدولة اللبنانية بالإسراع في مسح الأضرار"، مثنيا على "بدء فرق مجلس الجنوب بهذه المهمة"، مؤكدا "ضرورة المباشرة السريعة بإعادة الإعمار لأنه لا يجوز أن تسير الدولة في اتجاه فيما يُترك المواطنون وحدهم في مواجهة الخسائر".

وشدد قبلان خلال تفقد الأضرار اللاحقة بالمدرسة الرسمية في بلدة سحمر، على "أهمية حماية المؤسسات التربوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التلاميذ واستمرارية التعليم".

وفي ختام الجولة، حيا "صمود الأهالي ومواقفهم المشرفة"، مؤكدا أن "هؤلاء الناس الذين تُدمر منازلهم ويقفون إلى جانب بيوتهم، لن يهزموا ولن يكسروا، فهم متمسكون بأرضهم وقضيتهم، يدفنون أبناءهم ورؤوسهم مرفوعة، ويواصلون الصمود مهما كانت التضحيات والظروف".

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

قبلان: نريد حكومة وطنية بحجم مصالح لبنان وأهله لا حكومة لوائح دولية

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-02

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-06

الخارجية الأميركية: سنواصل استخدام كل الأدوات حتى لا يشكل حزب الله تهديدا للشعب اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-11

قبلان للجهات الرسمية: المطلوب دولة قادرة على إنصاف كل فئات موظفيها

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
14:23

الجيش ينفي توقيف سوري بتهمة تحويل أموال لتنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-02

ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

LBCI
منوعات
2025-11-06

دبوس نابوليون يُعرض في مزاد جنيف... وسعره الخيالي يتخطى 200 ألف دولار!

LBCI
أخبار دولية
2025-09-04

البنتاغون: طائرتان حربيتان فنزويليتان حلقتا بطريقة استفزازية للغاية فوق سفينة عسكرية أميركية

LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران

LBCI
اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

LBCI
حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

LBCI
خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:43

بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

LBCI
أخبار دولية
13:19

ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"

LBCI
خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

