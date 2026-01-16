بايراقداريان لـ"جدل": فكرنا بمساحة للتواصل مع الشباب... وسنطلق قريبا منصة إلكترونية

أكدت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان أنه لا شك أن الحرب ولّدت ظروفا من الخوف والقلق لدى المراهقين بالاضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوطات الرقمية التي يخضع لها الشباب اليوم.



وقالت بايراقداريان في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "أردنا أن تكون وزارة الشباب والرياضة مظلة بالنسبة للشباب في لبنان أو أن تتحول الى المرجعية التي يمكن أن يلجأ إليها كل شاب لبناني وبالتالي فكرنا بمساحة للتواصل مع الشباب وهذه المساحة ولدت لدينا فكرة انشاء منصة إلكترونية".



وأعلنت أنه سيتم قريبا إطلاق المنصة الالكترونية وهي ستشكل المنبر التي يمكن من خلالها اطلاق الرسائل التوعوية للشباب وارشادهم بمضامين مختلفة.



وأشارت وزيرة الشباب والرياضة الى أن "المنصة ستتحول مع الوقت الى تطبيق وبعدها سنطلق البطاقة الشبابية التي ستعطي حوافز للشباب الذين سيلتزمون بنشاطات رياضية معيّنة".



وقالت: "نحن نفكر مستقبلا بإنشاء مكتب استشاري للشباب لمساعدتهم بالارشاد بمجالات عديدة".



وأضافت بايراقداريان: "نحن اليوم بمرحلة البدء بالعمل على وضع استراتيجية وطنية للشباب وتعاقدنا مع خبير دولي".