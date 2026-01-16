الشماعي لـ"جدل": الخط الساخن للدعم النفسي والوقاية من الإنتحار تلقى العام الماضي 12800 اتصال

رأى مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة د. ربيع الشماعي أن هناك جائحة صامتة في ما يتعلق بالصحة النفسية بالعالم وخصوصا لدى المراهقين.



وأشار في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن الجيل الحالي يعيش تغيرات إجتماعية وسياسية ومناخية ورقمية.



وكشف الشماعي أن الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الإنتحار "1564" تلقى العام الماضي 12800 اتصال، مشيرا الى أن 30% من المتصلين هم ما دون الـ24 سنة.