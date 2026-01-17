في النبطية... اطلاق المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"

في النبطية، أُطلقت المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"، بمبادرة من وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبتمويل من اليونيسف، لتعزيز تمكين الشباب وفتح أبواب التوظيف الرقمي.



أربعون شابًا وشابة سيستفيدون من ثلاثين ساعة تدريب متخصّص في الذكاء الاصطناعي، لتحويل المعرفة إلى مهارات والمهارات إلى فرص عمل.