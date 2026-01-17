الأخبار
في النبطية... اطلاق المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"
أخبار لبنان
2026-01-17 | 12:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في النبطية... اطلاق المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"
0
min
في النبطية... اطلاق المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"
في النبطية، أُطلقت المنصّة الوطنيّة للتدريب الرقمي "نموّ"، بمبادرة من وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبتمويل من اليونيسف، لتعزيز تمكين الشباب وفتح أبواب التوظيف الرقمي.
أربعون شابًا وشابة سيستفيدون من ثلاثين ساعة تدريب متخصّص في الذكاء الاصطناعي، لتحويل المعرفة إلى مهارات والمهارات إلى فرص عمل.
أخبار لبنان
النبطية...
اطلاق
المنصّة
الوطنيّة
للتدريب
الرقمي
"نموّ"
