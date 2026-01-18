البستاني في ذكرى تهجير الدامور: نصلّي لأرواح الشهداء وقدرنا ان نعيش معاً

كتب النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة " اكس": "‏في الذكرى الخمسين لتهجير الدامور، نستحضر جرحاً كبيراً، ونصلّي لأرواح الشهداء، ونجدّد العهد أن تبقى ذاكرتنا حارساً للسلام ، قدرنا ان نعيش معاً ونجتمع على محبّة الشوف الذي يجمعنا، بحره يحتضننا، وأرزه يظلّل دربنا".