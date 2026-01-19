حبيب يُطلع رسامني على مشاريع مصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، برفقة المستشار القانونيّ لمصرف الإسكان المحامي مالك إرسلان، وتم البحث في مواضيع تتعلق بالشأن العام في البلاد.

وكانت مناسبة أثنى فيها حبيب على قرار مجلس الوزراء رفع رأسمال مصرف الإسكان من ١٠٠ مليار ليرة إلى ١٥٠ ملياراً، لما له من انعكاسات إيجابية على القروض السكنية خصوصاً والحركة التجارية في البلاد عموماً.

كذلك عرض حبيب خلال اللقاء المشاريع التي نفذها المصرف، والخطط المستقبلية لتأمين استمرارية القروض الإسكانية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى الوزير رسامني على الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة مصرف الإسكان بما يصب في خدمة اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهونها ولا سيما في مجال الإقراض السكني، مبدياً كل دعم في هذا المجال.