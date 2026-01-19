تمارا الزين أطلعت الرئيس عون على الإصلاحات التي أُنجزت في وزارة البيئة

أطلعت وزيرة البيئة تمارا الزين رئيس الجمهورية جوزاف عون على الإصلاحات التي أُنجزت في وزارة البيئة، وعلى العمل الجاري لإحالة مشروع قانون يرمي إلى تعديل هيكلية الوزارة وفق رؤية عصرية محدَّثة تواكب التحديات البيئية والمناخية.



كما جرى البحث في عدد من الملفات المرتبطة بعمل الوزارة، ومجموعة القوانين والمشاريع التي تعمل عليها ضمن نطاق صلاحياتها.