الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها: للاقتراع بكثافة وانتخاب من يحمل مشروعا سياسيا واضحا في خدمة الوطن

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعيا "اللبنانيين الى الاقتراع بكثافة، وانتخاب من يمثلهم ومن يحمل مشروعا سياسيا واضحا في خدمة الوطن وليس من يشتريهم بالمال ومن يقدم خدمات آنية".



كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من جمعية الكشاف الوطني الأرثوذكسي برئاسة رئيس الجمعية بيار سلوم، بحضور متروبوليت جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسى.



في مستهل اللقاء، قال سلوم: "تأسست جمعيتنا سنة 1970 تحت مظلة الكنيسة الارثوذكسية، وهي كانت ولا تزال مدرسة في القيم الوطنية والإنسانية، تزرع في نفوس شبابنا روح المسؤولية، واحترام الآخر، والإيمان بأن خدمة المجتمع هي أسمى أشكال المواطنية".



وأضاف: "نؤكد أمامكم التزامنا الثابت بالعمل الى جانب كل المؤسسات الوطنية، لبناء جيل واع، مؤمن بوطنه، متمسك بأخلاقه، وقادر على المساهمة في مستقبل يليق بتضحيات شعبنا وآماله بغية تعزيز المواطنية".



بدوره، شدد موسى على أن "اللبنانيين ينظرون إلى الرئيس عون كمسؤول واعد يحمل لهم الأمل"، لافتا الى أن المجتمع اللبناني ما زال متمسكا بقيمه، وأن الحركات الكشفية ما زالت تستقطب الأجيال الجديدة، وتبث فيهم روح الالتزام والوطنية، والحفاظ على البيئة.



الرئيس عون



من جهته، شدد الرئيس عون على أن "الحركة الكشفية بشكل عام، تربي الأجيال على الإتكال على النفس، ومواجهة صعوبات الحياة، وبالتالي تسهم في صياغة مجتمعات مستقيمة وسليمة". وقال :"لولا وجود شباب مؤمن بلبنان لما بقي لبنان".



وتطرق الرئيس عون الى موضوع الانتخابات النيابية، مجددا تأكيد إصراره على اجرائها في موعدها. وأكد أن "الانتخاب هو مسؤولية شخصية وفردية، وحق مقدس لكل مواطن، وعليه أن يمارسه بضمير حي ووعي وطني".



تعزية ملك اسبانيا



وكان الرئيس عون أرسل اليوم برقية تعزية الى الملك الاسباني فيليبي السادس، بضحايا تصادم قطارين في منطقة الاندلس الاسبانية.



ومما جاء في البرقية:



"ببالغ الحزن والتأثر، تلقيتُ نبأ حادث تصادم القطارين الذي وقع في منطقة الأندلس، جنوب مملكة إسبانيا، وما نتج عنه من سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين، في مأساة مؤلمة هزّت وجدان الشعب الإسباني.



وإذ يشارككم لبنان، قيادة وشعبا، هذا المصاب الجلل، فإني أتقدم من جلالتكم، ومن الحكومة الإسبانية، والشعب الإسباني الصديق، ولا سيما من عائلات الضحايا وذويهم، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، معبّرا عن تضامننا الإنساني الكامل معكم في هذه اللحظات العصيبة.



إن هذه المحنة تؤكد مجددا متانة الروابط الإنسانية التي تجمع بين شعبينا، وعمق العلاقات التاريخية التي تربط جمهورية لبنان بمملكة إسبانيا، وهي علاقات قامت على أسس الصداقة والاحترام المتبادل، والتعاون البناء في شى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية. وإننا نؤكد حرصنا الدائم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين، ويكرّس قيم التضامن والتفاهم بين الشعوب".



تعزية الرئيس القبرصي والسيستاني



كما أبرق الرئيس عون الى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، معزيا بوفاة الرئيس القبرصي الأسبق جورج فاسيليو، ومنوها بالدور الذي لعبه الرئيس الراحل في تمتين العلاقات الثنائية بين لبنان وقبرص، وبدور قبرص الحالي بقيادة الرئيس كريستودوليدس، في تعزيز التعاون والاستقرار ضمن القارة الاوروبية وصولا الى الشرق الأوسط.



كما ابرق الرئيس عون معزيا المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، بوفاة شقيقه السيد هادي الحسيني السيستاني.