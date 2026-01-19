مصرف لبنان ينفي وجود أي مفاوضات بشأن بيع شركة طيران الشرق الأوسط

نفى مصرف لبنان نفياً قاطعاً وحاسماً ما يتم تداوله أو الترويج له في بعض الأوساط الإعلامية و غير الإعلامية من شائعات أو تكهّنات تتعلّق بوجود أي مفاوضات أو مناقشات أو اتصالات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، رسمية أو غير رسمية، ، بشأن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كلياً أو جزئياً.



وأكد المصرف أنّه لم يجرِ، ولا يجري، أي نقاش أو تواصل من هذا النوع مع أي جهة كانت، سواء أكانت شخصية طبيعية أم معنوية، محلية أم أجنبية، في الوقت الراهن أو في المستقبل المنظور.



وأشار مصرف لبنان إلى أنّ مثل هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات لتغذية سوق الشائعات، الحين والآخر ، من دون أي أساس.



وإذ يهيب مصرف لبنان بوسائل الإعلام وروّاد المنصّات المختلفة تحرّي الدقّة والمسؤولية، فإنّه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروّج أو يكرّر معلومات كاذبة تمسّ بالمصلحة العامة أو بالمؤسسات الوطنية.