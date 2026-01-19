الأخبار
وزير الثقافة رعى توقيع اتفاق تعاون بين النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين
أخبار لبنان
2026-01-19 | 10:52
وزير الثقافة رعى توقيع اتفاق تعاون بين النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين
رعى وزير الثقافة غسان سلامة توقيع اتفاقية تعاون بين النادي الثقافي العربي ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان بشأن تنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، وذلك في مكتبه بالمكتبة الوطنية الوطنية.
وقد وقع الاتفاقية رئيس النادي الثقافي العربي الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة ورئيس نقابة اتحاد الناشرين نبيل عبد الحق، بحضور بحضور عدد من الاعضاء من الفريقين، ومستشار الوزير المعمار جاد تابت.
واتفق الفريقان على دمج معرضي الكتاب من تنظيمهما انطلاقا من العام 2026، وتعهدا بألا يقيم أحدهما منفردا معرضا للكتاب خاصا به في بيروت، على ان يتم تنظيم معرض بيروت العربي الدولي للكتاب العتيد بصيغة ومجهود مشتركين بموجب هذه الإتفاقية ووفقا لأحكامها وبالتشاور مع وزارة الثقافة.
تؤلف لجنة للاشراف على المعرض من ثلاثة أعضاء من النادي الثقافي العربي وثلاثة أعضاء من نقابة اتحاد الناشرين في لبنان، بالإضافة الـى عضو مراقب يمثل وزارة الثقافة، لا يكون له حق التصويت، وتكون مهامه التنسيق بين لجنة الاشراف ووزارة الثقافة.
يتولى رئاسة اللجنة مجلس أمناء مؤلف من عضوين حكمين دائمين هما: رئيس النادي الثقافي العربي ورئيس نقابة اتحاد الناشرين.
واعتبر كل من رئيس النادي الثقافي ورئيس نقابة اتحاد الناشرين ان هذا الإتفاق وتوحيد الجهود من خلال اشتراكهما بتنظيمه والعمل على تطويره بدءا من العام 2026 "سيعطي المعرض بعدا وطنيا وإقليميا سيبصر النور في الخريف المقبل".
