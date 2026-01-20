الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الاقتصادية ويبيع أوهامًا للمودعين

أخبار لبنان
2026-01-20 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الاقتصادية ويبيع أوهامًا للمودعين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البستاني: قانون الفجوة المالية يفتقر إلى الأرقام والخطة الاقتصادية ويبيع أوهامًا للمودعين

اعتبر رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب  فريد البستاني، أن قانون الفجوة المالية المقدم من الحكومة ليس من أفضل القوانين الممكنة لمعالجة الأزمة المالية، مشيرًا إلى أنه تقدّم في شباط 2025 بمشروع قانون الانتظام المالي الذي يعيد حقوق المودعين خلال فترة ست سنوات مع الفوائد، إلا أن هذا المشروع لم يُدرَس حتى الآن رغم إلحاحه المتكرر على طرحه للنقاش.

وأوضح البستاني في مداخلة عبر تلفزيون الشرق "بلومبرغ"، أن القانون المطروح حاليًا يعاني من إشكالات جوهرية، أبرزها غياب الأرقام والتدقيق، وعدم استناده إلى خطة اقتصادية واضحة، فضلًا عن عدم تحديد العملة التي ستُسدد بها السندات ولا الجهة التي ستكفلها. 

كما لفت إلى أن المشروع لم يلحظ صناديق التقاعد والتعاضد، ولا حقوق المودعين بالليرة اللبنانية.

ورغم إشارته إلى حسن نية الحكومة، شدد البستاني على أن هذا القانون يُعد من أهم القوانين التي تتعاطى معها الدولة، إلا أنه لم يُقارب على هذا الأساس، بدءًا من الاستشارات التي استثنت الجمعيات التي تعنى بالمدافعة عن حقوق المودعين، مع أن هذا القانون يحدد مصيرهم، متسائلًا عن هوية الفريق الاقتصادي الذي تمت استشارته في إعداد المشروع.

كما اعترض على تصنيف الأزمة على أنها أزمة نظامية، معتبرًا أنها في الواقع أزمة سوء إدارة وهدر وسرقة، لأن توصيفها كنظامية يؤدي إلى إعفاء المصارف من المسؤولية. وأكد أنه عند صدور نتائج التدقيق، يجب توزيع نسب المسؤولية بوضوح بين المصارف والدولة ومصرف لبنان.

وأكد البستاني أنه لن يقبل مناقشة القانون قبل الاطلاع على الخطة الاقتصادية الكاملة المطروحة للبنان، واصفًا المشروع بأنه "قانون انتظام وهمي" لا يرتكز إلى أرقام علمية. وتساءل عن جدوى السندات التي ستُدفع للمودعين على مدى عشرين عامًا، قائلًا: "من يضمن للمودع المتقدم في العمر أن يعيش هذه المدة ليسترد ودائعه؟ وما هي ضمانة هذه السندات؟ وهل الذهب الذي بحوزتنا، والذي لم يشكّل ضمانة للعملة الوطنية المنهارة، سيشكّل ضمانة اليوم؟".

وختم البستاني بالتأكيد أنه يرفض هذه المقاربة جملة وتفصيلًا، محذرًا من أنها ستؤدي إلى المساءلة والمحاسبة.

أخبار لبنان

قانون

الفجوة

المالية

يفتقر

الأرقام

والخطة

الاقتصادية

ويبيع

أوهامًا

للمودعين

LBCI التالي
سلام التقى في دافوس مسؤولين في شركات دولية : الحكومة مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات
مفرزة استقصاء بيروت توقف مروّجًا وتضبط بحوزته كمية من المخدّرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

البستاني: قانون الفجوة الماليّة بصيغته الراهنة لن يمرّ وسيُواجَه بعشرات آلاف الدعاوى القضائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

جابر عرض والسفير الأميركي لمواضيع إصلاحية وانعكاسات مشروع قانون الفجوة المالية اقتصاديا

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

سلام: هذا القانون ليس مثاليًا لكن الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق

LBCI
خبر عاجل
2025-12-22

معلومات للـLBCI: الرئيس عون اعتبر أن مشروع قانون الفجوة المالية هو قانون بالغ الأهمية ويشكّل محطة أساسية في مسار الإصلاحات الاقتصادية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:27

وزير الداخلية التقى نظيره البحريني ورحب بتبادل الخبرات والتنسيق بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:10

بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين

LBCI
أمن وقضاء
10:14

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار دولية
08:47

قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More