سلام التقى في دافوس مسؤولين في شركات دولية : الحكومة مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ،على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عددًا من المسؤولين التنفيذيين في شركات دولية، فالتقى على التوالي رئيس مجلس إدارة شركة CCC سامر خوري ، والرئيس التنفيذي لشركة PepsiCo لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا يوجين ويليمسن، كذلك رئيس مجلس إدارة شركة Menzies Aviation حسن الحوري.



وخلال هذه اللقاءات، جرى البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، إضافةً إلى سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكّد الرئيس سلام "استعداد الحكومة اللبنانية لتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات، بما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد".