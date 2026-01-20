الوزيرة كرامي حددت مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي قـرارا حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى وجاء فيه :



"إن وزيرة التربية والتعليم العالي،



بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،



بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،



بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان)،



بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،



بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،



بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،



بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،



بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،



بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،



بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،



بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،



بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،



بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،



بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،



بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،



بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،



بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،



تقـرر مـا يأتـي:



المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى يوم الخميس في 2/7/2026 وتنتهي يوم الجمعة في 17/7/2026، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.



جدول رقم 1.



الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات



التمريض خطي (خارج لبنان) الإثنين 6/7/2026 11:00 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (خارج لبنان) الإثنين 6/7/2026 12:00



شفهي 1 (داخل لبنان) الإثنين 6/7/2026 8:30



شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 7/7/2026 8:30



شفهي 3 (داخل لبنان) الأربعاء 8/7/2026 8:30



القبالة خطي (خارج لبنان) الجمعة 3/7/2026 10:00 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (خارج لبنان) الجمعة 3/7/2026 11:00



شفهي (داخل لبنان) الجمعة 3/7/2026 8:30



علم التغذية خطي (خارج لبنان) الجمعة 10/7/2026 11:00 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (خارج لبنان) الجمعة 10/7/2026 12:00



شفهي (داخل لبنان) الجمعة 10/7/2026 8:30



العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) الخميس 2/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الخميس 2/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الخميس 2/7/2026 12:00



شفهي 2 (داخل لبنان) الجمعة 3/7/2026 8:30



تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الخميس 2/7/2026 11:00 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (خارج لبنان) الخميس 2/7/2026 12:00



الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 7/7/2026 13:00 مبنى كلية العلوم الطبية



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 8/7/2026 8:30



طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الجمعة 10/7/2026 12:00 مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (داخل وخارج لبنان) الإثنين 13/7/2026 8:30



عملي (خارج لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 8:30



الصيدلة خطي (خارج لبنان) الخميس 16/7/2026 11:00 مبنى كلية الصيدلة



الجامعة اللبنانية - الحدت



شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 17/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) الخميس 9/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الخميس 9/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الخميس 9/7/2026 12:00



علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 12:00



عملي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 15/7/2026 8:30 مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 14/7/2026 12:00



العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) الإثنين 13/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الإثنين 13/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الإثنين 13/7/2026 12:00



علم النفس العيادي



علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 15/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الأربعاء 15/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 15/7/2026 12:00



العلاج الانشغالي



شفهي (داخل لبنان) الخميس 16/7/2026 8:30 مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



خطي (خارج لبنان) الخميس 16/7/2026 11:00



شفهي (خارج لبنان) الخميس 16/7/2026 12:00





جدول رقم 2.



اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات



الخميس 2/7/2026 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان)



تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية



12:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)



تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية



الجمعة 3/7/2026 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



القـبـالــة شفهي (داخل لبنان)



10:00 القـبـالــة خطي (خارج لبنان)



11:00 شفهي (خارج لبنان)



الإثنين 6/7/2026 8:30 التمريــض شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



الثلاثاء 7/7/2026 8:30 التمريــض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



13:00 الطـب العــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية



الجامعة اللبنانية - الحدت



الأربعاء 8/7/2026 8:30 الطـب العــام شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية



الجامعة اللبنانية - الحدت



التمريــض شفهي 3 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



الخميس 9/7/2026 8:30 تقويـم النطـق شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



الجمعة 10/7/2026 8:30 علم التغذية شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



12:00 طب الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



الإثنين 13/7/2026 8:30 طب الأسنان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



8:30 العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



الثلاثاء 14/7/2026 8:30 طب الأسنان عملي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



8:30 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



الأربعاء 15/7/2026 8:30 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان



الجامعة اللبنانية - الحدت



8:30 علم النفس العيادي



علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



الخميس 16/7/2026 8:30 العلاج الانشغالي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت



11:00 خطي (خارج لبنان)



12:00 شفهي (خارج لبنان)



11:00 الصيدلة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة



الجامعة اللبنانية - الحدت



الجمعة 17/7/2026 8:30 الصيدلة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة



الجامعة اللبنانية - الحدت





في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.







المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".