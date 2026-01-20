الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوزيرة كرامي حددت مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أخبار لبنان
2026-01-20 | 09:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوزيرة كرامي حددت مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
11min
الوزيرة كرامي حددت مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي قـرارا حول تحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى وجاء فيه :

"إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان)،

بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،

بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،

بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،

بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،

بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،

بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،

بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،

بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،

بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،

بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،

بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،

بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

تقـرر مـا يأتـي:

المادة الأولى:    تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الأولى يوم الخميس في 2/7/2026 وتنتهي يوم الجمعة في 17/7/2026، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.

جدول رقم 1.

الاختصاص    نوع الامتحان    اليوم    التاريخ    التوقيت    مركز إجراء الامتحانات

التمريض    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    6/7/2026    11:00    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    6/7/2026    12:00    

    شفهي 1 (داخل لبنان)    الإثنين    6/7/2026    8:30    

    شفهي 2 (داخل لبنان)    الثلاثاء    7/7/2026    8:30    

    شفهي 3 (داخل لبنان)    الأربعاء    8/7/2026    8:30    

القبالة    خطي (خارج لبنان)    الجمعة    3/7/2026    10:00    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (خارج لبنان)    الجمعة    3/7/2026    11:00    

    شفهي (داخل لبنان)    الجمعة    3/7/2026    8:30    

علم التغذية    خطي (خارج لبنان)    الجمعة    10/7/2026    11:00    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (خارج لبنان)    الجمعة    10/7/2026    12:00    

    شفهي (داخل لبنان)    الجمعة    10/7/2026    8:30    

العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    الخميس    2/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الخميس    2/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الخميس    2/7/2026    12:00    

    شفهي 2 (داخل لبنان)    الجمعة    3/7/2026    8:30    

تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية    خطي (خارج لبنان)    الخميس    2/7/2026    11:00    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (خارج لبنان)    الخميس    2/7/2026    12:00    

الطـب العــام    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    7/7/2026    13:00    مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الأربعاء    8/7/2026    8:30    

طب الأسنان    خطي (خارج لبنان)    الجمعة    10/7/2026    12:00    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الإثنين    13/7/2026    8:30    

    عملي (خارج لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    8:30    

الصيدلة    خطي (خارج لبنان)    الخميس    16/7/2026    11:00    مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الجمعة    17/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

تقويم النطق    شفهي (داخل لبنان)    الخميس    9/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الخميس    9/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الخميس    9/7/2026    12:00    

علوم مختبرات الأسنان    شفهي (داخل لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    12:00    

    عملي (داخل وخارج لبنان)    الأربعاء    15/7/2026    8:30    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

علم البصريات وقياس النظر    شفهي (داخل لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الثلاثاء    14/7/2026    12:00    

العلاج النفسي الحركي    شفهي (داخل لبنان)    الإثنين    13/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    13/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    13/7/2026    12:00    

علم النفس العيادي

علم النفس التربوي    شفهي (داخل لبنان)    الأربعاء    15/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الأربعاء    15/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الأربعاء    15/7/2026    12:00    

العلاج الانشغالي

    شفهي (داخل لبنان)    الخميس    16/7/2026    8:30    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

    خطي (خارج لبنان)    الخميس    16/7/2026    11:00    

    شفهي (خارج لبنان)    الخميس    16/7/2026    12:00    


جدول رقم 2.

اليوم    التاريخ    التوقيت    الاختصاص    نوع الامتحان    مركز إجراء الامتحانات

الخميس    2/7/2026    8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00    العلاج الفيزيائي    خطي (خارج لبنان)    

            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        

        12:00    العلاج الفيزيائي    شفهي (خارج لبنان)    

            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        

الجمعة    3/7/2026    8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 2 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

            القـبـالــة    شفهي (داخل لبنان)    

        10:00    القـبـالــة    خطي (خارج لبنان)    

        11:00        شفهي (خارج لبنان)    

الإثنين    6/7/2026    8:30    التمريــض    شفهي 1 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

الثلاثاء    7/7/2026    8:30    التمريــض    شفهي 2 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        13:00    الطـب العــام    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

الأربعاء    8/7/2026    8:30    الطـب العــام    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية

الجامعة اللبنانية - الحدت

            التمريــض    شفهي 3 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الخميس    9/7/2026    8:30    تقويـم النطـق    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

الجمعة    10/7/2026    8:30    علم التغذية    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

        12:00    طب الأسنان    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

الإثنين    13/7/2026    8:30    طب الأسنان    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

        8:30    العلاج النفسي الحركي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

الثلاثاء    14/7/2026    8:30    طب الأسنان    عملي (خارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

        8:30    علوم مختبرات الأسنان    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

        8:30    علم البصريات وقياس النظر    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

الأربعاء    15/7/2026    8:30    علوم مختبرات الأسنان    عملي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان

الجامعة اللبنانية - الحدت

        8:30    علم النفس العيادي

علم النفس التربوي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

الخميس    16/7/2026    8:30    العلاج الانشغالي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت

        11:00        خطي (خارج لبنان)    

        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

        11:00    الصيدلة    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية الصيدلة

الجامعة اللبنانية - الحدت

الجمعة    17/7/2026    8:30    الصيدلة    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة

الجامعة اللبنانية - الحدت


    في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.



المادة الثانية:    يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

أخبار لبنان

كرامي

مواعيد

الدورة

الأولى

للكولوكيوم

LBCI التالي
الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية
سلام التقى في دافوس مسؤولين في شركات دولية : الحكومة مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-05

الوزيرة كرامي حددت عطلة المدارس في الأعياد

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-07

أمن الدولة حددت مواعيد الاختبار الرياضيّ للمرشحين المتخلفين عن الحضور

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

التربية تحدد رزنامة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 وتحدد مواعيد الشهادة المتوسطة لاحقًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

دريان استقبل وزيرة التربية وسفير الفاتيكان..كرامي: أقف إلى جانب التربويين وأثق بهمتهم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:27

وزير الداخلية التقى نظيره البحريني ورحب بتبادل الخبرات والتنسيق بما يساهم في دعم الأمن والاستقرار في الدول العربية

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:10

بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين

LBCI
أمن وقضاء
10:14

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

تقرير بشأن تطبيق أحكام تعويض نهاية الخدمة في حالات التوظيف المتعدد

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار دولية
08:47

قوات سوريا الديموقراطية تقول إنها "اضطرت" للانسحاب من مخيم الهول (بيان)

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More