الرئيس عون: مصرّون على إجراء الانتخابات في مواعيدها... وهذا ما قاله عن قانون الفجوة المالية

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أنه "إذا لم يكن هناك قضاء فلا وجود لأمن ولا اقتصاد ولا استثمارات".وقال الرئيس عون أمام وفد من نقابة المحامين في طرابلس: "الإصلاحات لا تكتمل ما لم تُواكَب بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ونحن مصرّون على إجرائها".وأضاف: "إذا أُحيل إليّ قانون الفجوة المالية بعد إقراره في المجلس النيابي وبقي يشوبه أي نقص فسأفعل تمامًا كما فعلت حين رددتُ قانون استقلالية القضاء".