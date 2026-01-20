الأخبار
في البقاع.. توقيف مشتبه به بترويج مخدّرات ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل

أخبار لبنان
2026-01-20 | 09:32
في البقاع.. توقيف مشتبه به بترويج مخدّرات ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل
في البقاع.. توقيف مشتبه به بترويج مخدّرات ومطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت بتاريخ 16-01-2026 من توقيف شخص يُشتبه بترويجه المخدّرات وتعاطيها في زحلة، ويُدعى ا. ج. (مواليد عام 1999، سوري).

بتفتيشه، ضُبط بحوزته كمّيّة من المواد المخدّرة وحشيشة الكيف.

كما تمكّنت عناصر المفرزة بتاريخ 19-01-2026 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة برّ الياس، على متن "فان"، ويُدعى ع. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) بحقّه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل وأسلحة.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على مسدّس حربي مع 14 طلقة صالحة للاستعمال وهاتف خلوي.

وسُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 

